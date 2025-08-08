SinyallerBölümler
Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.

Yangxucwg1

Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.
0 inceleme
Güvenilirlik
78 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 77%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
21 621
Kârla kapanan işlemler:
17 827 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
3 794 (17.55%)
En iyi işlem:
441.18 USD
En kötü işlem:
-269.46 USD
Brüt kâr:
27 932.46 USD (1 545 577 pips)
Brüt zarar:
-20 238.74 USD (1 090 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
157 (76.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 174.11 USD (30)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
95.63%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
694 (3.21%)
Satış işlemleri:
20 927 (96.79%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
140 (-1 734.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 631.41 USD (47)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
21.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.74 USD
Maksimum:
3 009.60 USD (18.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.83% (2 817.15 USD)
Varlığa göre:
7.15% (1 230.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD.s 9786
AUDCHF.s 7712
EURUSD.s 3803
GBPCHF.s 257
XAUUSD.s 42
USDCHF.s 21
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD.s 3.2K
AUDCHF.s 3K
EURUSD.s 1K
GBPCHF.s -102
XAUUSD.s -1.5K
USDCHF.s 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD.s 218K
AUDCHF.s 338K
EURUSD.s 74K
GBPCHF.s 572
XAUUSD.s -165K
USDCHF.s 2.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +441.18 USD
En kötü işlem: -269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 47
Maksimum ardışık kâr: +76.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 734.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

这是一个趋势与逆势相互对冲的网格策略，此策略核心在与网格加仓间隔点数 是根据行情变动的，主信号是移动挂单成交方式在实盘账号上不展示，ea已运行4年 ，实盘12个月 电话15190595520,邮箱609705322@qq.com
İnceleme yok
2025.08.08 07:43
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Yangxucwg1
Ayda 50 USD
77%
0
0
USD
18K
USD
78
99%
21 621
82%
96%
1.38
0.36
USD
21%
1:500
Kopyala

