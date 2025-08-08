- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
21 621
Kârla kapanan işlemler:
17 827 (82.45%)
Zararla kapanan işlemler:
3 794 (17.55%)
En iyi işlem:
441.18 USD
En kötü işlem:
-269.46 USD
Brüt kâr:
27 932.46 USD (1 545 577 pips)
Brüt zarar:
-20 238.74 USD (1 090 593 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
157 (76.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 174.11 USD (30)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
95.63%
Maks. mevduat yükü:
1.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.56
Alış işlemleri:
694 (3.21%)
Satış işlemleri:
20 927 (96.79%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
0.36 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-5.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
140 (-1 734.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 631.41 USD (47)
Aylık büyüme:
1.76%
Yıllık tahmin:
21.32%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.74 USD
Maksimum:
3 009.60 USD (18.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.83% (2 817.15 USD)
Varlığa göre:
7.15% (1 230.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD.s
|9786
|AUDCHF.s
|7712
|EURUSD.s
|3803
|GBPCHF.s
|257
|XAUUSD.s
|42
|USDCHF.s
|21
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD.s
|3.2K
|AUDCHF.s
|3K
|EURUSD.s
|1K
|GBPCHF.s
|-102
|XAUUSD.s
|-1.5K
|USDCHF.s
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD.s
|218K
|AUDCHF.s
|338K
|EURUSD.s
|74K
|GBPCHF.s
|572
|XAUUSD.s
|-165K
|USDCHF.s
|2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +441.18 USD
En kötü işlem: -269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 47
Maksimum ardışık kâr: +76.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 734.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "CWGMarketsSVGLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
这是一个趋势与逆势相互对冲的网格策略，此策略核心在与网格加仓间隔点数 是根据行情变动的，主信号是移动挂单成交方式在实盘账号上不展示，ea已运行4年 ，实盘12个月 电话15190595520,邮箱609705322@qq.com
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
77%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
78
99%
21 621
82%
96%
1.38
0.36
USD
USD
21%
1:500