Trades:
21 621
Bénéfice trades:
17 827 (82.45%)
Perte trades:
3 794 (17.55%)
Meilleure transaction:
441.18 USD
Pire transaction:
-269.46 USD
Bénéfice brut:
27 932.46 USD (1 545 577 pips)
Perte brute:
-20 238.74 USD (1 090 593 pips)
Gains consécutifs maximales:
157 (76.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 174.11 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
95.63%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.56
Longs trades:
694 (3.21%)
Courts trades:
20 927 (96.79%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-5.33 USD
Pertes consécutives maximales:
140 (-1 734.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 631.41 USD (47)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.74 USD
Maximal:
3 009.60 USD (18.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.83% (2 817.15 USD)
Par fonds propres:
7.15% (1 230.34 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDUSD.s
|9786
|AUDCHF.s
|7712
|EURUSD.s
|3803
|GBPCHF.s
|257
|XAUUSD.s
|42
|USDCHF.s
|21
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDUSD.s
|3.2K
|AUDCHF.s
|3K
|EURUSD.s
|1K
|GBPCHF.s
|-102
|XAUUSD.s
|-1.5K
|USDCHF.s
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDUSD.s
|218K
|AUDCHF.s
|338K
|EURUSD.s
|74K
|GBPCHF.s
|572
|XAUUSD.s
|-165K
|USDCHF.s
|2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Meilleure transaction: +441.18 USD
Pire transaction: -269 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 47
Bénéfice consécutif maximal: +76.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 734.57 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CWGMarketsSVGLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
这是一个趋势与逆势相互对冲的网格策略，此策略核心在与网格加仓间隔点数 是根据行情变动的，主信号是移动挂单成交方式在实盘账号上不展示，ea已运行4年 ，实盘12个月 电话15190595520,邮箱609705322@qq.com
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
77%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
78
99%
21 621
82%
96%
1.38
0.36
USD
USD
21%
1:500