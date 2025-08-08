SignauxSections
Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.

Yangxucwg1

Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.
0 avis
Fiabilité
78 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 77%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21 621
Bénéfice trades:
17 827 (82.45%)
Perte trades:
3 794 (17.55%)
Meilleure transaction:
441.18 USD
Pire transaction:
-269.46 USD
Bénéfice brut:
27 932.46 USD (1 545 577 pips)
Perte brute:
-20 238.74 USD (1 090 593 pips)
Gains consécutifs maximales:
157 (76.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 174.11 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
95.63%
Charge de dépôt maximale:
1.29%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.56
Longs trades:
694 (3.21%)
Courts trades:
20 927 (96.79%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
0.36 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-5.33 USD
Pertes consécutives maximales:
140 (-1 734.57 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 631.41 USD (47)
Croissance mensuelle:
1.76%
Prévision annuelle:
21.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.74 USD
Maximal:
3 009.60 USD (18.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.83% (2 817.15 USD)
Par fonds propres:
7.15% (1 230.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDUSD.s 9786
AUDCHF.s 7712
EURUSD.s 3803
GBPCHF.s 257
XAUUSD.s 42
USDCHF.s 21
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDUSD.s 3.2K
AUDCHF.s 3K
EURUSD.s 1K
GBPCHF.s -102
XAUUSD.s -1.5K
USDCHF.s 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDUSD.s 218K
AUDCHF.s 338K
EURUSD.s 74K
GBPCHF.s 572
XAUUSD.s -165K
USDCHF.s 2.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +441.18 USD
Pire transaction: -269 USD
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 47
Bénéfice consécutif maximal: +76.33 USD
Perte consécutive maximale: -1 734.57 USD

这是一个趋势与逆势相互对冲的网格策略，此策略核心在与网格加仓间隔点数 是根据行情变动的，主信号是移动挂单成交方式在实盘账号上不展示，ea已运行4年 ，实盘12个月 电话15190595520,邮箱609705322@qq.com
Aucun avis
2025.08.08 07:43
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
