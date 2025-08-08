SegnaliSezioni
Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.

Yangxucwg1

Suzhou Xuyou Network Technology Co., Ltd.
0 recensioni
Affidabilità
78 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 77%
CWGMarketsSVGLtd-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21 621
Profit Trade:
17 827 (82.45%)
Loss Trade:
3 794 (17.55%)
Best Trade:
441.18 USD
Worst Trade:
-269.46 USD
Profitto lordo:
27 932.46 USD (1 545 577 pips)
Perdita lorda:
-20 238.74 USD (1 090 593 pips)
Vincite massime consecutive:
157 (76.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 174.11 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
95.63%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.56
Long Trade:
694 (3.21%)
Short Trade:
20 927 (96.79%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
140 (-1 734.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 631.41 USD (47)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.74 USD
Massimale:
3 009.60 USD (18.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.83% (2 817.15 USD)
Per equità:
7.15% (1 230.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD.s 9786
AUDCHF.s 7712
EURUSD.s 3803
GBPCHF.s 257
XAUUSD.s 42
USDCHF.s 21
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD.s 3.2K
AUDCHF.s 3K
EURUSD.s 1K
GBPCHF.s -102
XAUUSD.s -1.5K
USDCHF.s 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD.s 218K
AUDCHF.s 338K
EURUSD.s 74K
GBPCHF.s 572
XAUUSD.s -165K
USDCHF.s 2.6K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +441.18 USD
Worst Trade: -269 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +76.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 734.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

这是一个趋势与逆势相互对冲的网格策略，此策略核心在与网格加仓间隔点数 是根据行情变动的，主信号是移动挂单成交方式在实盘账号上不展示，ea已运行4年 ，实盘12个月 电话15190595520,邮箱609705322@qq.com
2025.08.08 07:43
80% of growth achieved within 23 days. This comprises 4.76% of days out of 483 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yangxucwg1
50USD al mese
77%
0
0
USD
18K
USD
78
99%
21 621
82%
96%
1.38
0.36
USD
21%
1:500
