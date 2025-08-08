- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21 621
Profit Trade:
17 827 (82.45%)
Loss Trade:
3 794 (17.55%)
Best Trade:
441.18 USD
Worst Trade:
-269.46 USD
Profitto lordo:
27 932.46 USD (1 545 577 pips)
Perdita lorda:
-20 238.74 USD (1 090 593 pips)
Vincite massime consecutive:
157 (76.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 174.11 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
95.63%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.56
Long Trade:
694 (3.21%)
Short Trade:
20 927 (96.79%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-5.33 USD
Massime perdite consecutive:
140 (-1 734.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 631.41 USD (47)
Crescita mensile:
1.76%
Previsione annuale:
21.32%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
45.74 USD
Massimale:
3 009.60 USD (18.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.83% (2 817.15 USD)
Per equità:
7.15% (1 230.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD.s
|9786
|AUDCHF.s
|7712
|EURUSD.s
|3803
|GBPCHF.s
|257
|XAUUSD.s
|42
|USDCHF.s
|21
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD.s
|3.2K
|AUDCHF.s
|3K
|EURUSD.s
|1K
|GBPCHF.s
|-102
|XAUUSD.s
|-1.5K
|USDCHF.s
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD.s
|218K
|AUDCHF.s
|338K
|EURUSD.s
|74K
|GBPCHF.s
|572
|XAUUSD.s
|-165K
|USDCHF.s
|2.6K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +441.18 USD
Worst Trade: -269 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 47
Massimo profitto consecutivo: +76.33 USD
Massima perdita consecutiva: -1 734.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CWGMarketsSVGLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
这是一个趋势与逆势相互对冲的网格策略，此策略核心在与网格加仓间隔点数 是根据行情变动的，主信号是移动挂单成交方式在实盘账号上不展示，ea已运行4年 ，实盘12个月 电话15190595520,邮箱609705322@qq.com
Non ci sono recensioni
