- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
98 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (29.50%)
En iyi işlem:
40.74 USD
En kötü işlem:
-34.40 USD
Brüt kâr:
692.87 USD (64 874 pips)
Brüt zarar:
-256.51 USD (22 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (234.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.51 USD (33)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
41.56%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
91 (65.47%)
Satış işlemleri:
48 (34.53%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
7.07 USD
Ortalama zarar:
-6.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-47.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.72 USD (2)
Aylık büyüme:
7.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.51 USD
Maksimum:
97.75 USD (2.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.38% (97.75 USD)
Varlığa göre:
2.26% (84.48 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|107
|EURUSD
|12
|AUDJPY
|8
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|300
|EURUSD
|102
|AUDJPY
|39
|USDCAD
|-14
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|11K
|AUDJPY
|5.6K
|USDCAD
|-1.8K
|USDJPY
|453
|CHFJPY
|1.8K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|119
|EURAUD
|249
|EURNZD
|227
|NZDUSD
|212
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.74 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +234.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
『TigerSoul FX Gold』は、ゴールド市場に特化したテクニカル分析主体の自動売買戦略（EA）です。
相場のトレンドを柔軟に捉えるロジックにより、着実な利益の積み上げを目指しています。
リスク管理を重視し、損切りやロット調整などのルールを組み込むことで、安定的なパフォーマンスを追求しています。
過去の検証結果に基づいた戦略設計を行っており、中長期的な資産形成の一助となることを目標としています。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
USD
8.7K
USD
USD
8
100%
139
70%
42%
2.70
3.14
USD
USD
2%
1:500