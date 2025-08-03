SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TigerSoul FX Gold
Shōjiki ŌSawa

TigerSoul FX Gold

Shōjiki ŌSawa
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
139
Kârla kapanan işlemler:
98 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (29.50%)
En iyi işlem:
40.74 USD
En kötü işlem:
-34.40 USD
Brüt kâr:
692.87 USD (64 874 pips)
Brüt zarar:
-256.51 USD (22 127 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (234.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
234.51 USD (33)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
41.56%
Maks. mevduat yükü:
3.52%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.46
Alış işlemleri:
91 (65.47%)
Satış işlemleri:
48 (34.53%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
3.14 USD
Ortalama kâr:
7.07 USD
Ortalama zarar:
-6.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-47.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.72 USD (2)
Aylık büyüme:
7.14%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.51 USD
Maksimum:
97.75 USD (2.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.38% (97.75 USD)
Varlığa göre:
2.26% (84.48 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 107
EURUSD 12
AUDJPY 8
USDCAD 3
USDJPY 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 300
EURUSD 102
AUDJPY 39
USDCAD -14
USDJPY 2
CHFJPY 10
EURJPY -8
AUDUSD 1
EURAUD 2
EURNZD 1
NZDUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 26K
EURUSD 11K
AUDJPY 5.6K
USDCAD -1.8K
USDJPY 453
CHFJPY 1.8K
EURJPY -1.2K
AUDUSD 119
EURAUD 249
EURNZD 227
NZDUSD 212
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.74 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +234.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -47.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-MT5 3
1.00 × 491
XMTrading-MT5 2
1.08 × 304
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 2
RannForex-Server
2.00 × 1
TigerSoul FX Gold』は、ゴールド市場に特化したテクニカル分析主体の自動売買戦略（EA）です。

相場のトレンドを柔軟に捉えるロジックにより、着実な利益の積み上げを目指しています。

リスク管理を重視し、損切りやロット調整などのルールを組み込むことで、安定的なパフォーマンスを追求しています。

過去の検証結果に基づいた戦略設計を行っており、中長期的な資産形成の一助となることを目標としています。

İnceleme yok
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 00:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 14:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 14:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 01:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 01:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 01:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 01:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TigerSoul FX Gold
Ayda 30 USD
9%
0
0
USD
8.7K
USD
8
100%
139
70%
42%
2.70
3.14
USD
2%
1:500
Kopyala

