Shōjiki ŌSawa

TigerSoul FX Gold

Shōjiki ŌSawa
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 9%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
98 (70.50%)
Loss Trade:
41 (29.50%)
Best Trade:
40.74 USD
Worst Trade:
-34.40 USD
Profitto lordo:
692.87 USD (64 874 pips)
Perdita lorda:
-256.51 USD (22 127 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (234.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.51 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
41.56%
Massimo carico di deposito:
3.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
91 (65.47%)
Short Trade:
48 (34.53%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
7.07 USD
Perdita media:
-6.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-47.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.72 USD (2)
Crescita mensile:
7.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.51 USD
Massimale:
97.75 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.38% (97.75 USD)
Per equità:
2.26% (84.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 107
EURUSD 12
AUDJPY 8
USDCAD 3
USDJPY 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 300
EURUSD 102
AUDJPY 39
USDCAD -14
USDJPY 2
CHFJPY 10
EURJPY -8
AUDUSD 1
EURAUD 2
EURNZD 1
NZDUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 26K
EURUSD 11K
AUDJPY 5.6K
USDCAD -1.8K
USDJPY 453
CHFJPY 1.8K
EURJPY -1.2K
AUDUSD 119
EURAUD 249
EURNZD 227
NZDUSD 212
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.74 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +234.51 USD
Massima perdita consecutiva: -47.17 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-MT5 3
1.00 × 491
XMTrading-MT5 2
1.08 × 304
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 2
RannForex-Server
2.00 × 1
TigerSoul FX Gold』は、ゴールド市場に特化したテクニカル分析主体の自動売買戦略（EA）です。

相場のトレンドを柔軟に捉えるロジックにより、着実な利益の積み上げを目指しています。

リスク管理を重視し、損切りやロット調整などのルールを組み込むことで、安定的なパフォーマンスを追求しています。

過去の検証結果に基づいた戦略設計を行っており、中長期的な資産形成の一助となることを目標としています。

Non ci sono recensioni
2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 00:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 14:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 14:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 01:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 01:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 01:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 01:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
