- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
139
Profit Trade:
98 (70.50%)
Loss Trade:
41 (29.50%)
Best Trade:
40.74 USD
Worst Trade:
-34.40 USD
Profitto lordo:
692.87 USD (64 874 pips)
Perdita lorda:
-256.51 USD (22 127 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (234.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
234.51 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
41.56%
Massimo carico di deposito:
3.52%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.46
Long Trade:
91 (65.47%)
Short Trade:
48 (34.53%)
Fattore di profitto:
2.70
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
7.07 USD
Perdita media:
-6.26 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-47.17 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.72 USD (2)
Crescita mensile:
7.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
28.51 USD
Massimale:
97.75 USD (2.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.38% (97.75 USD)
Per equità:
2.26% (84.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|107
|EURUSD
|12
|AUDJPY
|8
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|300
|EURUSD
|102
|AUDJPY
|39
|USDCAD
|-14
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|11K
|AUDJPY
|5.6K
|USDCAD
|-1.8K
|USDJPY
|453
|CHFJPY
|1.8K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|119
|EURAUD
|249
|EURNZD
|227
|NZDUSD
|212
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.74 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +234.51 USD
Massima perdita consecutiva: -47.17 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
XMTrading-MT5 3
|1.00 × 491
XMTrading-MT5 2
|1.08 × 304
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 2
RannForex-Server
|2.00 × 1
『TigerSoul FX Gold』は、ゴールド市場に特化したテクニカル分析主体の自動売買戦略（EA）です。
相場のトレンドを柔軟に捉えるロジックにより、着実な利益の積み上げを目指しています。
リスク管理を重視し、損切りやロット調整などのルールを組み込むことで、安定的なパフォーマンスを追求しています。
過去の検証結果に基づいた戦略設計を行っており、中長期的な資産形成の一助となることを目標としています。
Non ci sono recensioni
