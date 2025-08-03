SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TigerSoul FX Gold
Shōjiki ŌSawa

TigerSoul FX Gold

Shōjiki ŌSawa
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
139
Bénéfice trades:
98 (70.50%)
Perte trades:
41 (29.50%)
Meilleure transaction:
40.74 USD
Pire transaction:
-34.40 USD
Bénéfice brut:
692.87 USD (64 874 pips)
Perte brute:
-256.51 USD (22 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (234.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
234.51 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
41.56%
Charge de dépôt maximale:
3.52%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.46
Longs trades:
91 (65.47%)
Courts trades:
48 (34.53%)
Facteur de profit:
2.70
Rendement attendu:
3.14 USD
Bénéfice moyen:
7.07 USD
Perte moyenne:
-6.26 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-47.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.51 USD
Maximal:
97.75 USD (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.38% (97.75 USD)
Par fonds propres:
2.26% (84.48 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 107
EURUSD 12
AUDJPY 8
USDCAD 3
USDJPY 2
CHFJPY 2
EURJPY 1
AUDUSD 1
EURAUD 1
EURNZD 1
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 300
EURUSD 102
AUDJPY 39
USDCAD -14
USDJPY 2
CHFJPY 10
EURJPY -8
AUDUSD 1
EURAUD 2
EURNZD 1
NZDUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 26K
EURUSD 11K
AUDJPY 5.6K
USDCAD -1.8K
USDJPY 453
CHFJPY 1.8K
EURJPY -1.2K
AUDUSD 119
EURAUD 249
EURNZD 227
NZDUSD 212
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.74 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +234.51 USD
Perte consécutive maximale: -47.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-MT5 3
1.00 × 491
XMTrading-MT5 2
1.08 × 304
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 2
RannForex-Server
2.00 × 1
TigerSoul FX Gold』は、ゴールド市場に特化したテクニカル分析主体の自動売買戦略（EA）です。

相場のトレンドを柔軟に捉えるロジックにより、着実な利益の積み上げを目指しています。

リスク管理を重視し、損切りやロット調整などのルールを組み込むことで、安定的なパフォーマンスを追求しています。

過去の検証結果に基づいた戦略設計を行っており、中長期的な資産形成の一助となることを目標としています。

2025.09.16 17:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 06:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 07:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 13:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 00:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 09:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 15:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 15:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 15:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.05 14:48
Share of trading days is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.05 14:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.08.03 01:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 01:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 01:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 01:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.