Trades:
139
Bénéfice trades:
98 (70.50%)
Perte trades:
41 (29.50%)
Meilleure transaction:
40.74 USD
Pire transaction:
-34.40 USD
Bénéfice brut:
692.87 USD (64 874 pips)
Perte brute:
-256.51 USD (22 127 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (234.51 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
234.51 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
41.56%
Charge de dépôt maximale:
3.52%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.46
Longs trades:
91 (65.47%)
Courts trades:
48 (34.53%)
Facteur de profit:
2.70
Rendement attendu:
3.14 USD
Bénéfice moyen:
7.07 USD
Perte moyenne:
-6.26 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-47.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.72 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.14%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
28.51 USD
Maximal:
97.75 USD (2.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.38% (97.75 USD)
Par fonds propres:
2.26% (84.48 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GOLD
|107
|EURUSD
|12
|AUDJPY
|8
|USDCAD
|3
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GOLD
|300
|EURUSD
|102
|AUDJPY
|39
|USDCAD
|-14
|USDJPY
|2
|CHFJPY
|10
|EURJPY
|-8
|AUDUSD
|1
|EURAUD
|2
|EURNZD
|1
|NZDUSD
|2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|11K
|AUDJPY
|5.6K
|USDCAD
|-1.8K
|USDJPY
|453
|CHFJPY
|1.8K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDUSD
|119
|EURAUD
|249
|EURNZD
|227
|NZDUSD
|212
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40.74 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +234.51 USD
Perte consécutive maximale: -47.17 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
XMTrading-MT5 3
|1.00 × 491
|
XMTrading-MT5 2
|1.08 × 304
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 2
|
RannForex-Server
|2.00 × 1
『TigerSoul FX Gold』は、ゴールド市場に特化したテクニカル分析主体の自動売買戦略（EA）です。
相場のトレンドを柔軟に捉えるロジックにより、着実な利益の積み上げを目指しています。
リスク管理を重視し、損切りやロット調整などのルールを組み込むことで、安定的なパフォーマンスを追求しています。
過去の検証結果に基づいた戦略設計を行っており、中長期的な資産形成の一助となることを目標としています。
