Iskandar Iskandar

Fx Hedge Scalper

Iskandar Iskandar
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 101%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
308 (73.15%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (26.84%)
En iyi işlem:
220.29 USD
En kötü işlem:
-26.47 USD
Brüt kâr:
1 511.15 USD (61 362 pips)
Brüt zarar:
-722.16 USD (45 600 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (66.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.51
Alış işlemleri:
175 (41.57%)
Satış işlemleri:
246 (58.43%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
4.91 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.22 USD (2)
Aylık büyüme:
14.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.93 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (28.11 USD)
Varlığa göre:
31.27% (467.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURCAD 145
AUDUSD 60
AUDCAD 59
NZDUSD 54
EURGBP 42
EURCHF 33
AUDCHF 26
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURCAD 172
AUDUSD 86
AUDCAD 53
NZDUSD 92
EURGBP 68
EURCHF 38
AUDCHF 58
archived 222
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURCAD 4.8K
AUDUSD 2.9K
AUDCAD 1.7K
NZDUSD 1.2K
EURGBP 2.2K
EURCHF 741
AUDCHF 2.3K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +220.29 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FTMO-Server3
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 22
Axi-US05-Live
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 19
Exness-Real28
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 19
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 31
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 19
Exness-Real26
0.00 × 25
AmanaCapital-Real
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
139 daha fazla...
Minor Pair = AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, NZDUSD

Balance = $1000

Start = 29 July 2025

İnceleme yok
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.26 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 21:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 23:23
Share of trading days is too low
2025.08.02 06:24
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fx Hedge Scalper
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
1.6K
USD
13
99%
421
73%
100%
2.09
1.87
USD
31%
1:500
