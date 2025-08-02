- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
308 (73.15%)
Zararla kapanan işlemler:
113 (26.84%)
En iyi işlem:
220.29 USD
En kötü işlem:
-26.47 USD
Brüt kâr:
1 511.15 USD (61 362 pips)
Brüt zarar:
-722.16 USD (45 600 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (66.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.21 USD (5)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.32%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
25.51
Alış işlemleri:
175 (41.57%)
Satış işlemleri:
246 (58.43%)
Kâr faktörü:
2.09
Beklenen getiri:
1.87 USD
Ortalama kâr:
4.91 USD
Ortalama zarar:
-6.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-25.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.22 USD (2)
Aylık büyüme:
14.80%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
30.93 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.16% (28.11 USD)
Varlığa göre:
31.27% (467.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURCAD
|145
|AUDUSD
|60
|AUDCAD
|59
|NZDUSD
|54
|EURGBP
|42
|EURCHF
|33
|AUDCHF
|26
|archived
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURCAD
|172
|AUDUSD
|86
|AUDCAD
|53
|NZDUSD
|92
|EURGBP
|68
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|58
|archived
|222
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURCAD
|4.8K
|AUDUSD
|2.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDUSD
|1.2K
|EURGBP
|2.2K
|EURCHF
|741
|AUDCHF
|2.3K
|archived
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +220.29 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +66.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FTMO-Server3
|0.00 × 2
ICTrading-Live29
|0.00 × 22
Axi-US05-Live
|0.00 × 2
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 10
TitanFX-02
|0.00 × 32
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
Exness-Real28
|0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 19
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 31
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
RoboForex-Prime
|0.00 × 19
Exness-Real26
|0.00 × 25
AmanaCapital-Real
|0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
Exness-Real25
|0.00 × 2
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
Minor Pair = AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, NZDUSD
Balance = $1000
Start = 29 July 2025
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
101%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
13
99%
421
73%
100%
2.09
1.87
USD
USD
31%
1:500