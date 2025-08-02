SegnaliSezioni
Fx Hedge Scalper
Iskandar Iskandar

Fx Hedge Scalper

Iskandar Iskandar
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 101%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
421
Profit Trade:
308 (73.15%)
Loss Trade:
113 (26.84%)
Best Trade:
220.29 USD
Worst Trade:
-26.47 USD
Profitto lordo:
1 511.15 USD (61 362 pips)
Perdita lorda:
-722.16 USD (45 600 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (66.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.32%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.51
Long Trade:
175 (41.57%)
Short Trade:
246 (58.43%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.22 USD (2)
Crescita mensile:
17.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.93 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (28.11 USD)
Per equità:
31.27% (467.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 145
AUDUSD 60
AUDCAD 59
NZDUSD 54
EURGBP 42
EURCHF 33
AUDCHF 26
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 172
AUDUSD 86
AUDCAD 53
NZDUSD 92
EURGBP 68
EURCHF 38
AUDCHF 58
archived 222
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 4.8K
AUDUSD 2.9K
AUDCAD 1.7K
NZDUSD 1.2K
EURGBP 2.2K
EURCHF 741
AUDCHF 2.3K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +220.29 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.57 USD
Massima perdita consecutiva: -25.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FTMO-Server3
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 22
Axi-US05-Live
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 19
Exness-Real28
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 19
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 31
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 19
Exness-Real26
0.00 × 25
AmanaCapital-Real
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
139 più
Minor Pair = AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, NZDUSD

Balance = $1000

Start = 29 July 2025

Non ci sono recensioni
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.26 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 21:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 23:23
Share of trading days is too low
2025.08.02 06:24
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
