- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
421
Profit Trade:
308 (73.15%)
Loss Trade:
113 (26.84%)
Best Trade:
220.29 USD
Worst Trade:
-26.47 USD
Profitto lordo:
1 511.15 USD (61 362 pips)
Perdita lorda:
-722.16 USD (45 600 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (66.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.21 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
12.32%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
25.51
Long Trade:
175 (41.57%)
Short Trade:
246 (58.43%)
Fattore di profitto:
2.09
Profitto previsto:
1.87 USD
Profitto medio:
4.91 USD
Perdita media:
-6.39 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-25.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.22 USD (2)
Crescita mensile:
17.37%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
30.93 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.16% (28.11 USD)
Per equità:
31.27% (467.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|145
|AUDUSD
|60
|AUDCAD
|59
|NZDUSD
|54
|EURGBP
|42
|EURCHF
|33
|AUDCHF
|26
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|172
|AUDUSD
|86
|AUDCAD
|53
|NZDUSD
|92
|EURGBP
|68
|EURCHF
|38
|AUDCHF
|58
|archived
|222
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|4.8K
|AUDUSD
|2.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDUSD
|1.2K
|EURGBP
|2.2K
|EURCHF
|741
|AUDCHF
|2.3K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +220.29 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +66.57 USD
Massima perdita consecutiva: -25.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 22
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.00 × 3
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 10
|
TitanFX-02
|0.00 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 19
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 19
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 31
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.00 × 2
|
PurpleTradingSC-03Demo
|0.00 × 2
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 2
|
TriveFinancial-Live-2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 19
|
Exness-Real26
|0.00 × 25
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 4
|
STARTRADERINTL-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real08
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
139 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Minor Pair = AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, NZDUSD
Balance = $1000
Start = 29 July 2025
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
101%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
13
99%
421
73%
100%
2.09
1.87
USD
USD
31%
1:500