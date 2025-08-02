SignauxSections
Iskandar Iskandar

Fx Hedge Scalper

Iskandar Iskandar
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 101%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
416
Bénéfice trades:
305 (73.31%)
Perte trades:
111 (26.68%)
Meilleure transaction:
220.29 USD
Pire transaction:
-26.47 USD
Bénéfice brut:
1 495.95 USD (60 765 pips)
Perte brute:
-706.51 USD (44 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (66.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
231.21 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
12.32%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
25.52
Longs trades:
170 (40.87%)
Courts trades:
246 (59.13%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
4.90 USD
Perte moyenne:
-6.36 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-25.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.22 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.84%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
30.93 USD (2.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.16% (28.11 USD)
Par fonds propres:
31.27% (467.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 144
AUDUSD 59
AUDCAD 58
NZDUSD 53
EURGBP 42
EURCHF 33
AUDCHF 25
archived 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 170
AUDUSD 78
AUDCAD 49
NZDUSD 105
EURGBP 68
EURCHF 38
AUDCHF 60
archived 222
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 4.6K
AUDUSD 2.7K
AUDCAD 1.5K
NZDUSD 1.9K
EURGBP 2.2K
EURCHF 741
AUDCHF 2.5K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +220.29 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +66.57 USD
Perte consécutive maximale: -25.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FTMO-Server3
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 22
Axi-US05-Live
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.00 × 3
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 10
TitanFX-02
0.00 × 32
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 19
Exness-Real28
0.00 × 2
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 19
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 31
ThreeTraderLimited-Live02
0.00 × 2
PurpleTradingSC-03Demo
0.00 × 2
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 2
TriveFinancial-Live-2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 19
Exness-Real26
0.00 × 25
AmanaCapital-Real
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
FxPro.com-Real08
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 2
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
139 plus...
Minor Pair = AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, NZDUSD

Balance = $1000

Start = 29 July 2025

Aucun avis
2025.09.26 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 03:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.26 16:26
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 11:29
No swaps are charged on the signal account
2025.08.08 20:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 21:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 16:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 23:23
Share of trading days is too low
2025.08.02 06:24
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 13.33% of days out of the 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 06:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
