Jusuf Budianto

Fxpod Alpha Auto

Jusuf Budianto
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
141 (68.44%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (31.55%)
En iyi işlem:
757.36 USD
En kötü işlem:
-986.71 USD
Brüt kâr:
3 269.56 USD (33 615 pips)
Brüt zarar:
-1 574.18 USD (19 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (166.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 654.74 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
78.36%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
110 (53.40%)
Satış işlemleri:
96 (46.60%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
8.23 USD
Ortalama kâr:
23.19 USD
Ortalama zarar:
-24.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-159.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-986.71 USD (1)
Aylık büyüme:
12.98%
Yıllık tahmin:
157.49%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
986.71 USD
Maksimum:
986.71 USD (98.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.27% (312.70 USD)
Varlığa göre:
12.89% (602.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 203
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1.3K
archived 445
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 14K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +757.36 USD
En kötü işlem: -987 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +166.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
270 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.09 00:01
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 04:29
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 15.45% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Fxpod Alpha Auto
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
4.7K
USD
26
97%
206
68%
78%
2.07
8.23
USD
31%
1:500
