İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
141 (68.44%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (31.55%)
En iyi işlem:
757.36 USD
En kötü işlem:
-986.71 USD
Brüt kâr:
3 269.56 USD (33 615 pips)
Brüt zarar:
-1 574.18 USD (19 523 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (166.92 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 654.74 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
78.36%
Maks. mevduat yükü:
4.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.72
Alış işlemleri:
110 (53.40%)
Satış işlemleri:
96 (46.60%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
8.23 USD
Ortalama kâr:
23.19 USD
Ortalama zarar:
-24.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-159.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-986.71 USD (1)
Aylık büyüme:
12.98%
Yıllık tahmin:
157.49%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
986.71 USD
Maksimum:
986.71 USD (98.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.27% (312.70 USD)
Varlığa göre:
12.89% (602.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|203
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|1.3K
|archived
|445
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|14K
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +757.36 USD
En kötü işlem: -987 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +166.92 USD
Maksimum ardışık zarar: -159.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
26
97%
206
68%
78%
2.07
8.23
USD
USD
31%
1:500