Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
206
Profit Trade:
141 (68.44%)
Loss Trade:
65 (31.55%)
Best Trade:
757.36 USD
Worst Trade:
-986.71 USD
Profitto lordo:
3 269.56 USD (33 615 pips)
Perdita lorda:
-1 574.18 USD (19 523 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (166.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 654.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
78.36%
Massimo carico di deposito:
4.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
110 (53.40%)
Short Trade:
96 (46.60%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
8.23 USD
Profitto medio:
23.19 USD
Perdita media:
-24.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-159.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-986.71 USD (1)
Crescita mensile:
14.83%
Previsione annuale:
181.29%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
986.71 USD
Massimale:
986.71 USD (98.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.27% (312.70 USD)
Per equità:
12.89% (602.60 USD)
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Live
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 34
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
