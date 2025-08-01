SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Fxpod Alpha Auto
Jusuf Budianto

Fxpod Alpha Auto

Jusuf Budianto
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
FBS-Real-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
206
Profit Trade:
141 (68.44%)
Loss Trade:
65 (31.55%)
Best Trade:
757.36 USD
Worst Trade:
-986.71 USD
Profitto lordo:
3 269.56 USD (33 615 pips)
Perdita lorda:
-1 574.18 USD (19 523 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (166.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 654.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
78.36%
Massimo carico di deposito:
4.00%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.72
Long Trade:
110 (53.40%)
Short Trade:
96 (46.60%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
8.23 USD
Profitto medio:
23.19 USD
Perdita media:
-24.22 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-159.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-986.71 USD (1)
Crescita mensile:
14.83%
Previsione annuale:
181.29%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
986.71 USD
Massimale:
986.71 USD (98.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.27% (312.70 USD)
Per equità:
12.89% (602.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 203
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 1.3K
archived 445
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 14K
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +757.36 USD
Worst Trade: -987 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +166.92 USD
Massima perdita consecutiva: -159.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
CMCMarkets1-Live
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 34
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
Axi-US03-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
270 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.09 00:01
Share of trading days is too low
2025.08.26 10:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 04:29
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Trading operations on the account were performed for only 19 days. This comprises 15.45% of days out of the 123 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Fxpod Alpha Auto
30USD al mese
75%
0
0
USD
4.7K
USD
26
97%
206
68%
78%
2.07
8.23
USD
31%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.