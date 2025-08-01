- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
75 (66.96%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (33.04%)
En iyi işlem:
26.03 USD
En kötü işlem:
-30.79 USD
Brüt kâr:
572.49 USD (58 960 pips)
Brüt zarar:
-217.02 USD (24 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (108.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.44 USD (15)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
7.68
Alış işlemleri:
55 (49.11%)
Satış işlemleri:
57 (50.89%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-5.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.27 USD (4)
Aylık büyüme:
16.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
46.27 USD (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (46.27 USD)
Varlığa göre:
26.95% (366.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDJPY
|8
|CHFJPY
|6
|EURGBP
|6
|EURUSD
|6
|USDCAD
|6
|USDCHF
|6
|AUDCHF
|5
|EURCAD
|5
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|4
|GBPCHF
|4
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|4
|EURNZD
|4
|AUDJPY
|3
|GBPJPY
|3
|GBPAUD
|3
|NZDCHF
|3
|AUDCAD
|3
|CADJPY
|3
|EURAUD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|EURCHF
|1
|EURJPY
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDJPY
|27
|CHFJPY
|31
|EURGBP
|53
|EURUSD
|35
|USDCAD
|42
|USDCHF
|15
|AUDCHF
|0
|EURCAD
|39
|GBPNZD
|20
|GBPCAD
|-23
|NZDCAD
|-6
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|12
|GBPCHF
|28
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|55
|EURNZD
|15
|AUDJPY
|13
|GBPJPY
|23
|GBPAUD
|-10
|NZDCHF
|0
|AUDCAD
|-7
|CADJPY
|23
|EURAUD
|-13
|CADCHF
|-15
|AUDNZD
|2
|EURCHF
|-3
|EURJPY
|-22
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDJPY
|3.2K
|CHFJPY
|3.7K
|EURGBP
|3.6K
|EURUSD
|2.7K
|USDCAD
|4.3K
|USDCHF
|981
|AUDCHF
|-186
|EURCAD
|3.4K
|GBPNZD
|3.4K
|GBPCAD
|-3.6K
|NZDCAD
|10
|AUDUSD
|672
|GBPUSD
|1.1K
|GBPCHF
|1.6K
|NZDUSD
|1.7K
|USDJPY
|6.5K
|EURNZD
|2K
|AUDJPY
|1.9K
|GBPJPY
|3.4K
|GBPAUD
|-1.4K
|NZDCHF
|-189
|AUDCAD
|-826
|CADJPY
|2.5K
|EURAUD
|-2K
|CADCHF
|-1.1K
|AUDNZD
|348
|EURCHF
|-263
|EURJPY
|-3.3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.03 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +108.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.27 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
BenchMark-Real
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 11
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
BCS-Real
|0.00 × 9
|
AM-Live2
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 18
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Activtrades-5
|0.00 × 15
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 31
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 62
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
