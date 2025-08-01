SinyallerBölümler
Vo Van Khoa

SMC Trade

Vo Van Khoa
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
75 (66.96%)
Zararla kapanan işlemler:
37 (33.04%)
En iyi işlem:
26.03 USD
En kötü işlem:
-30.79 USD
Brüt kâr:
572.49 USD (58 960 pips)
Brüt zarar:
-217.02 USD (24 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (108.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.44 USD (15)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
26.05%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
7.68
Alış işlemleri:
55 (49.11%)
Satış işlemleri:
57 (50.89%)
Kâr faktörü:
2.64
Beklenen getiri:
3.17 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-5.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-46.27 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-46.27 USD (4)
Aylık büyüme:
16.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.63 USD
Maksimum:
46.27 USD (4.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (46.27 USD)
Varlığa göre:
26.95% (366.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY 8
CHFJPY 6
EURGBP 6
EURUSD 6
USDCAD 6
USDCHF 6
AUDCHF 5
EURCAD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 3
AUDCAD 3
CADJPY 3
EURAUD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 1
EURJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY 27
CHFJPY 31
EURGBP 53
EURUSD 35
USDCAD 42
USDCHF 15
AUDCHF 0
EURCAD 39
GBPNZD 20
GBPCAD -23
NZDCAD -6
AUDUSD 7
GBPUSD 12
GBPCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 55
EURNZD 15
AUDJPY 13
GBPJPY 23
GBPAUD -10
NZDCHF 0
AUDCAD -7
CADJPY 23
EURAUD -13
CADCHF -15
AUDNZD 2
EURCHF -3
EURJPY -22
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY 3.2K
CHFJPY 3.7K
EURGBP 3.6K
EURUSD 2.7K
USDCAD 4.3K
USDCHF 981
AUDCHF -186
EURCAD 3.4K
GBPNZD 3.4K
GBPCAD -3.6K
NZDCAD 10
AUDUSD 672
GBPUSD 1.1K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
USDJPY 6.5K
EURNZD 2K
AUDJPY 1.9K
GBPJPY 3.4K
GBPAUD -1.4K
NZDCHF -189
AUDCAD -826
CADJPY 2.5K
EURAUD -2K
CADCHF -1.1K
AUDNZD 348
EURCHF -263
EURJPY -3.3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.03 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +108.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.27 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.03 22:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 22:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
