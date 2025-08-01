SegnaliSezioni
Vo Van Khoa

SMC Trade

Vo Van Khoa
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 35%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
112
Profit Trade:
75 (66.96%)
Loss Trade:
37 (33.04%)
Best Trade:
26.03 USD
Worst Trade:
-30.79 USD
Profitto lordo:
572.49 USD (58 960 pips)
Perdita lorda:
-217.02 USD (24 914 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (108.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
108.44 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
26.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
7.68
Long Trade:
55 (49.11%)
Short Trade:
57 (50.89%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
3.17 USD
Profitto medio:
7.63 USD
Perdita media:
-5.87 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-46.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.27 USD (4)
Crescita mensile:
16.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.63 USD
Massimale:
46.27 USD (4.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.12% (46.27 USD)
Per equità:
26.95% (366.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDJPY 8
CHFJPY 6
EURGBP 6
EURUSD 6
USDCAD 6
USDCHF 6
AUDCHF 5
EURCAD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 3
AUDCAD 3
CADJPY 3
EURAUD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDJPY 27
CHFJPY 31
EURGBP 53
EURUSD 35
USDCAD 42
USDCHF 15
AUDCHF 0
EURCAD 39
GBPNZD 20
GBPCAD -23
NZDCAD -6
AUDUSD 7
GBPUSD 12
GBPCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 55
EURNZD 15
AUDJPY 13
GBPJPY 23
GBPAUD -10
NZDCHF 0
AUDCAD -7
CADJPY 23
EURAUD -13
CADCHF -15
AUDNZD 2
EURCHF -3
EURJPY -22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDJPY 3.2K
CHFJPY 3.7K
EURGBP 3.6K
EURUSD 2.7K
USDCAD 4.3K
USDCHF 981
AUDCHF -186
EURCAD 3.4K
GBPNZD 3.4K
GBPCAD -3.6K
NZDCAD 10
AUDUSD 672
GBPUSD 1.1K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
USDJPY 6.5K
EURNZD 2K
AUDJPY 1.9K
GBPJPY 3.4K
GBPAUD -1.4K
NZDCHF -189
AUDCAD -826
CADJPY 2.5K
EURAUD -2K
CADCHF -1.1K
AUDNZD 348
EURCHF -263
EURJPY -3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.03 USD
Worst Trade: -31 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +108.44 USD
Massima perdita consecutiva: -46.27 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.03 22:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 22:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SMC Trade
50USD al mese
35%
0
0
USD
1.4K
USD
8
100%
112
66%
100%
2.63
3.17
USD
27%
1:200
Copia

