SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SMC Trade
Vo Van Khoa

SMC Trade

Vo Van Khoa
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
Exness-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
112
Bénéfice trades:
75 (66.96%)
Perte trades:
37 (33.04%)
Meilleure transaction:
26.03 USD
Pire transaction:
-30.79 USD
Bénéfice brut:
572.49 USD (58 960 pips)
Perte brute:
-217.02 USD (24 914 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (108.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
108.44 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.38
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
26.05%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
7.68
Longs trades:
55 (49.11%)
Courts trades:
57 (50.89%)
Facteur de profit:
2.64
Rendement attendu:
3.17 USD
Bénéfice moyen:
7.63 USD
Perte moyenne:
-5.87 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-46.27 USD)
Perte consécutive maximale:
-46.27 USD (4)
Croissance mensuelle:
16.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.63 USD
Maximal:
46.27 USD (4.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.12% (46.27 USD)
Par fonds propres:
26.95% (366.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDJPY 8
CHFJPY 6
EURGBP 6
EURUSD 6
USDCAD 6
USDCHF 6
AUDCHF 5
EURCAD 5
GBPNZD 5
GBPCAD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
NZDUSD 4
USDJPY 4
EURNZD 4
AUDJPY 3
GBPJPY 3
GBPAUD 3
NZDCHF 3
AUDCAD 3
CADJPY 3
EURAUD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
EURCHF 1
EURJPY 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDJPY 27
CHFJPY 31
EURGBP 53
EURUSD 35
USDCAD 42
USDCHF 15
AUDCHF 0
EURCAD 39
GBPNZD 20
GBPCAD -23
NZDCAD -6
AUDUSD 7
GBPUSD 12
GBPCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 55
EURNZD 15
AUDJPY 13
GBPJPY 23
GBPAUD -10
NZDCHF 0
AUDCAD -7
CADJPY 23
EURAUD -13
CADCHF -15
AUDNZD 2
EURCHF -3
EURJPY -22
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDJPY 3.2K
CHFJPY 3.7K
EURGBP 3.6K
EURUSD 2.7K
USDCAD 4.3K
USDCHF 981
AUDCHF -186
EURCAD 3.4K
GBPNZD 3.4K
GBPCAD -3.6K
NZDCAD 10
AUDUSD 672
GBPUSD 1.1K
GBPCHF 1.6K
NZDUSD 1.7K
USDJPY 6.5K
EURNZD 2K
AUDJPY 1.9K
GBPJPY 3.4K
GBPAUD -1.4K
NZDCHF -189
AUDCAD -826
CADJPY 2.5K
EURAUD -2K
CADCHF -1.1K
AUDNZD 348
EURCHF -263
EURJPY -3.3K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.03 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +108.44 USD
Perte consécutive maximale: -46.27 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.00 × 9
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 5
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
BenchMark-Real
0.00 × 6
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
OANDA-v20 Live
0.00 × 11
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
AAFX-Real
0.00 × 4
BCS-Real
0.00 × 9
AM-Live2
0.00 × 15
ICMarkets-Live05
0.00 × 18
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
Tickmill-Live
0.00 × 8
Activtrades-5
0.00 × 15
Activtrades-2
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 31
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 62
Exness-Real20
0.00 × 17
FTMO-Server3
0.00 × 2
545 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Hỗ trợ backcom Exness và nhận 100% phí hoa hồng Exness.
Nếu bạn đã có tài khoản, vui lòng liên hệ với hỗ trợ trực tuyến và chát với chử "Thay đổi đối tác" hệ thống sẽ gởi cho bạn một link chuyển đổi.
Sau khi Click vào link bạn có thể nhập vào ví đối tác là 
1049100806399294817 hoặc link
nhằm nhận backcom.

Nếu chưa có tài khoản, click vào link https://one.exnesstrack.org/a/tjm6vjm6 trên để đăng ký mới.
Nhập mã : tjm6vjm6

Zalo : 0903908078
Aucun avis
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 17:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.07 07:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.03 22:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 22:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.03 21:47
Share of trading days is too low
2025.08.03 21:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 15:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 15:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 15:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 15:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SMC Trade
50 USD par mois
35%
0
0
USD
1.4K
USD
8
100%
112
66%
100%
2.63
3.17
USD
27%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.