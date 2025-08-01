SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JAGUAR
Arman Saberi

JAGUAR

Arman Saberi
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
167
Kârla kapanan işlemler:
134 (80.23%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (19.76%)
En iyi işlem:
42.16 USD
En kötü işlem:
-19.08 USD
Brüt kâr:
267.79 USD (19 351 pips)
Brüt zarar:
-167.16 USD (13 596 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (30.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
59.63 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
98.64%
Maks. mevduat yükü:
106.61%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
1.95
Alış işlemleri:
82 (49.10%)
Satış işlemleri:
85 (50.90%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
2.00 USD
Ortalama zarar:
-5.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-51.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.68 USD (3)
Aylık büyüme:
1.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
51.68 USD (2.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.46% (51.68 USD)
Varlığa göre:
15.93% (325.70 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 13
AUDUSD 10
GBPUSD 10
AUDJPY 10
EURUSD 8
GBPNZD 8
EURJPY 8
USDCHF 7
EURAUD 7
NZDCHF 7
EURNZD 6
GBPAUD 6
SOLUSD 6
USDJPY 5
EURCAD 5
EURCHF 4
EURGBP 4
XAUEUR 4
AUDCAD 4
NAS100 3
CADJPY 3
NZDUSD 3
NZDCAD 3
ETHUSD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
CADCHF 3
USDCAD 2
AUDNZD 2
AVAXUSD 2
XAUUSD 2
GBPJPY 1
LTCUSD 1
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 5
AUDUSD 6
GBPUSD 5
AUDJPY 5
EURUSD 5
GBPNZD 4
EURJPY 3
USDCHF 4
EURAUD 4
NZDCHF 3
EURNZD 3
GBPAUD 2
SOLUSD 7
USDJPY 4
EURCAD 3
EURCHF 2
EURGBP 2
XAUEUR 6
AUDCAD 2
NAS100 4
CADJPY 2
NZDUSD 2
NZDCAD 1
ETHUSD 2
GBPCHF 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
AVAXUSD 1
XAUUSD 4
GBPJPY 1
LTCUSD 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -466
AUDUSD 431
GBPUSD 10
AUDJPY -577
EURUSD 477
GBPNZD 608
EURJPY -2.2K
USDCHF 342
EURAUD 454
NZDCHF -314
EURNZD 160
GBPAUD -137
SOLUSD -1.4K
USDJPY 584
EURCAD 410
EURCHF 5
EURGBP 170
XAUEUR 365
AUDCAD 324
NAS100 54
CADJPY 366
NZDUSD 192
NZDCAD 42
ETHUSD 4.6K
GBPCHF 146
AUDCHF 35
CADCHF -30
USDCAD 162
AUDNZD 213
AVAXUSD 45
XAUUSD 401
GBPJPY 140
LTCUSD 103
US500 57
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.16 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +30.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.68 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
FBS-Real
7.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.00 × 4
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
🚀 Introducing Your Smartest Trading Partner
Let AI work for you — while you live your life.

💡 Powered by advanced neural networks, trained on 20+ years of real market data:
Forex • Gold • Crypto • U.S. Stocks

📊 Every trade is 100% AI-driven, using strict logic and real-time supervision by pro traders.
No emotions. No guessing. Just precision.

🔒 Built for safety:
✅ Low leverage (1:30) — ideal for Europe
✅ High-probability setups only
✅ Smart risk control
✅ Target: 4–7% monthly returns with minimal drawdown

🤖 The AI adapts in real-time to market shifts, ensuring long-term consistency and low-risk performance.

💼 Who is it for?
Investors seeking steady, stable, and stress-free growth.

📌 Minimum Balance
• With 30X leverage: $1000–$2000
• With 300X leverage: $200+

Ready to grow your capital the smart way?



İnceleme yok
2025.08.05 07:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
JAGUAR
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
2.1K
USD
7
100%
167
80%
99%
1.60
0.60
USD
16%
1:30
