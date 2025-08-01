- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|13
|AUDUSD
|10
|GBPUSD
|10
|AUDJPY
|10
|EURUSD
|8
|GBPNZD
|8
|EURJPY
|8
|USDCHF
|7
|EURAUD
|7
|NZDCHF
|7
|EURNZD
|6
|GBPAUD
|6
|SOLUSD
|6
|USDJPY
|5
|EURCAD
|5
|EURCHF
|4
|EURGBP
|4
|XAUEUR
|4
|AUDCAD
|4
|NAS100
|3
|CADJPY
|3
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|ETHUSD
|3
|GBPCHF
|3
|AUDCHF
|3
|CADCHF
|3
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|AVAXUSD
|2
|XAUUSD
|2
|GBPJPY
|1
|LTCUSD
|1
|US500
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|5
|AUDUSD
|6
|GBPUSD
|5
|AUDJPY
|5
|EURUSD
|5
|GBPNZD
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|4
|EURAUD
|4
|NZDCHF
|3
|EURNZD
|3
|GBPAUD
|2
|SOLUSD
|7
|USDJPY
|4
|EURCAD
|3
|EURCHF
|2
|EURGBP
|2
|XAUEUR
|6
|AUDCAD
|2
|NAS100
|4
|CADJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|ETHUSD
|2
|GBPCHF
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|USDCAD
|1
|AUDNZD
|1
|AVAXUSD
|1
|XAUUSD
|4
|GBPJPY
|1
|LTCUSD
|1
|US500
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|-466
|AUDUSD
|431
|GBPUSD
|10
|AUDJPY
|-577
|EURUSD
|477
|GBPNZD
|608
|EURJPY
|-2.2K
|USDCHF
|342
|EURAUD
|454
|NZDCHF
|-314
|EURNZD
|160
|GBPAUD
|-137
|SOLUSD
|-1.4K
|USDJPY
|584
|EURCAD
|410
|EURCHF
|5
|EURGBP
|170
|XAUEUR
|365
|AUDCAD
|324
|NAS100
|54
|CADJPY
|366
|NZDUSD
|192
|NZDCAD
|42
|ETHUSD
|4.6K
|GBPCHF
|146
|AUDCHF
|35
|CADCHF
|-30
|USDCAD
|162
|AUDNZD
|213
|AVAXUSD
|45
|XAUUSD
|401
|GBPJPY
|140
|LTCUSD
|103
|US500
|57
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PepperstoneUK-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.65 × 77
|
Exness-MT5Real31
|0.68 × 19
|
Tickmill-Live
|0.88 × 17
|
AdmiralMarkets-Live
|1.12 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.27 × 11
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.82 × 84
|
ICMarkets-MT5-4
|3.34 × 149
|
GBEbrokers-LIVE
|3.84 × 105
|
FusionMarkets-Live
|4.00 × 48
|
Stambh-Main
|4.79 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.61 × 38
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|7.47 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.35 × 63
|
RoboForex-Pro
|11.00 × 4
|
Exness-MT5Real3
|13.00 × 7
|
Dukascopy-live-mt5-1
|24.47 × 110
🚀 Introducing Your Smartest Trading Partner
Let AI work for you — while you live your life.
💡 Powered by advanced neural networks, trained on 20+ years of real market data:
Forex • Gold • Crypto • U.S. Stocks
📊 Every trade is 100% AI-driven, using strict logic and real-time supervision by pro traders.
No emotions. No guessing. Just precision.
🔒 Built for safety:
✅ Low leverage (1:30) — ideal for Europe
✅ High-probability setups only
✅ Smart risk control
✅ Target: 4–7% monthly returns with minimal drawdown
🤖 The AI adapts in real-time to market shifts, ensuring long-term consistency and low-risk performance.
💼 Who is it for?
Investors seeking steady, stable, and stress-free growth.
📌 Minimum Balance
• With 30X leverage: $1000–$2000
• With 300X leverage: $200+
Ready to grow your capital the smart way?
USD
USD
USD