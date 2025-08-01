SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / JAGUAR
Arman Saberi

JAGUAR

Arman Saberi
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
167
Profit Trade:
134 (80.23%)
Loss Trade:
33 (19.76%)
Best Trade:
42.16 USD
Worst Trade:
-19.08 USD
Profitto lordo:
267.79 USD (19 351 pips)
Perdita lorda:
-167.16 USD (13 596 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (30.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.63 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.64%
Massimo carico di deposito:
106.61%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
82 (49.10%)
Short Trade:
85 (50.90%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
2.00 USD
Perdita media:
-5.07 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-51.68 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.68 USD (3)
Crescita mensile:
1.23%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
51.68 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.46% (51.68 USD)
Per equità:
15.93% (325.70 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 13
AUDUSD 10
GBPUSD 10
AUDJPY 10
EURUSD 8
GBPNZD 8
EURJPY 8
USDCHF 7
EURAUD 7
NZDCHF 7
EURNZD 6
GBPAUD 6
SOLUSD 6
USDJPY 5
EURCAD 5
EURCHF 4
EURGBP 4
XAUEUR 4
AUDCAD 4
NAS100 3
CADJPY 3
NZDUSD 3
NZDCAD 3
ETHUSD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
CADCHF 3
USDCAD 2
AUDNZD 2
AVAXUSD 2
XAUUSD 2
GBPJPY 1
LTCUSD 1
US500 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 5
AUDUSD 6
GBPUSD 5
AUDJPY 5
EURUSD 5
GBPNZD 4
EURJPY 3
USDCHF 4
EURAUD 4
NZDCHF 3
EURNZD 3
GBPAUD 2
SOLUSD 7
USDJPY 4
EURCAD 3
EURCHF 2
EURGBP 2
XAUEUR 6
AUDCAD 2
NAS100 4
CADJPY 2
NZDUSD 2
NZDCAD 1
ETHUSD 2
GBPCHF 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
AVAXUSD 1
XAUUSD 4
GBPJPY 1
LTCUSD 1
US500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD -466
AUDUSD 431
GBPUSD 10
AUDJPY -577
EURUSD 477
GBPNZD 608
EURJPY -2.2K
USDCHF 342
EURAUD 454
NZDCHF -314
EURNZD 160
GBPAUD -137
SOLUSD -1.4K
USDJPY 584
EURCAD 410
EURCHF 5
EURGBP 170
XAUEUR 365
AUDCAD 324
NAS100 54
CADJPY 366
NZDUSD 192
NZDCAD 42
ETHUSD 4.6K
GBPCHF 146
AUDCHF 35
CADCHF -30
USDCAD 162
AUDNZD 213
AVAXUSD 45
XAUUSD 401
GBPJPY 140
LTCUSD 103
US500 57
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +42.16 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +30.37 USD
Massima perdita consecutiva: -51.68 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PepperstoneUK-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
FBS-Real
7.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.00 × 4
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

🚀 Introducing Your Smartest Trading Partner
Let AI work for you — while you live your life.

💡 Powered by advanced neural networks, trained on 20+ years of real market data:
Forex • Gold • Crypto • U.S. Stocks

📊 Every trade is 100% AI-driven, using strict logic and real-time supervision by pro traders.
No emotions. No guessing. Just precision.

🔒 Built for safety:
✅ Low leverage (1:30) — ideal for Europe
✅ High-probability setups only
✅ Smart risk control
✅ Target: 4–7% monthly returns with minimal drawdown

🤖 The AI adapts in real-time to market shifts, ensuring long-term consistency and low-risk performance.

💼 Who is it for?
Investors seeking steady, stable, and stress-free growth.

📌 Minimum Balance
• With 30X leverage: $1000–$2000
• With 300X leverage: $200+

Ready to grow your capital the smart way?



Non ci sono recensioni
2025.08.05 07:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
JAGUAR
30USD al mese
5%
0
0
USD
2.1K
USD
7
100%
167
80%
99%
1.60
0.60
USD
16%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.