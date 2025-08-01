SignauxSections
Arman Saberi

JAGUAR

Arman Saberi
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 5%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
167
Bénéfice trades:
134 (80.23%)
Perte trades:
33 (19.76%)
Meilleure transaction:
42.16 USD
Pire transaction:
-19.08 USD
Bénéfice brut:
267.79 USD (19 351 pips)
Perte brute:
-167.16 USD (13 596 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (30.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.63 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
98.64%
Charge de dépôt maximale:
106.61%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
1.95
Longs trades:
82 (49.10%)
Courts trades:
85 (50.90%)
Facteur de profit:
1.60
Rendement attendu:
0.60 USD
Bénéfice moyen:
2.00 USD
Perte moyenne:
-5.07 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-51.68 USD)
Perte consécutive maximale:
-51.68 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
51.68 USD (2.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.46% (51.68 USD)
Par fonds propres:
15.93% (325.70 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 13
AUDUSD 10
GBPUSD 10
AUDJPY 10
EURUSD 8
GBPNZD 8
EURJPY 8
USDCHF 7
EURAUD 7
NZDCHF 7
EURNZD 6
GBPAUD 6
SOLUSD 6
USDJPY 5
EURCAD 5
EURCHF 4
EURGBP 4
XAUEUR 4
AUDCAD 4
NAS100 3
CADJPY 3
NZDUSD 3
NZDCAD 3
ETHUSD 3
GBPCHF 3
AUDCHF 3
CADCHF 3
USDCAD 2
AUDNZD 2
AVAXUSD 2
XAUUSD 2
GBPJPY 1
LTCUSD 1
US500 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 5
AUDUSD 6
GBPUSD 5
AUDJPY 5
EURUSD 5
GBPNZD 4
EURJPY 3
USDCHF 4
EURAUD 4
NZDCHF 3
EURNZD 3
GBPAUD 2
SOLUSD 7
USDJPY 4
EURCAD 3
EURCHF 2
EURGBP 2
XAUEUR 6
AUDCAD 2
NAS100 4
CADJPY 2
NZDUSD 2
NZDCAD 1
ETHUSD 2
GBPCHF 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
USDCAD 1
AUDNZD 1
AVAXUSD 1
XAUUSD 4
GBPJPY 1
LTCUSD 1
US500 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -466
AUDUSD 431
GBPUSD 10
AUDJPY -577
EURUSD 477
GBPNZD 608
EURJPY -2.2K
USDCHF 342
EURAUD 454
NZDCHF -314
EURNZD 160
GBPAUD -137
SOLUSD -1.4K
USDJPY 584
EURCAD 410
EURCHF 5
EURGBP 170
XAUEUR 365
AUDCAD 324
NAS100 54
CADJPY 366
NZDUSD 192
NZDCAD 42
ETHUSD 4.6K
GBPCHF 146
AUDCHF 35
CADCHF -30
USDCAD 162
AUDNZD 213
AVAXUSD 45
XAUUSD 401
GBPJPY 140
LTCUSD 103
US500 57
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +42.16 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +30.37 USD
Perte consécutive maximale: -51.68 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.65 × 77
Exness-MT5Real31
0.68 × 19
Tickmill-Live
0.88 × 17
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.27 × 11
KuberaCapitalMarkets-Server
2.82 × 84
ICMarkets-MT5-4
3.34 × 149
GBEbrokers-LIVE
3.84 × 105
FusionMarkets-Live
4.00 × 48
Stambh-Main
4.79 × 28
TradeMaxGlobal-Live
5.61 × 38
FBS-Real
7.25 × 4
ICMarketsSC-MT5
7.47 × 17
ICMarketsSC-MT5-4
10.35 × 63
RoboForex-Pro
11.00 × 4
Exness-MT5Real3
13.00 × 7
Dukascopy-live-mt5-1
24.47 × 110
🚀 Introducing Your Smartest Trading Partner
Let AI work for you — while you live your life.

💡 Powered by advanced neural networks, trained on 20+ years of real market data:
Forex • Gold • Crypto • U.S. Stocks

📊 Every trade is 100% AI-driven, using strict logic and real-time supervision by pro traders.
No emotions. No guessing. Just precision.

🔒 Built for safety:
✅ Low leverage (1:30) — ideal for Europe
✅ High-probability setups only
✅ Smart risk control
✅ Target: 4–7% monthly returns with minimal drawdown

🤖 The AI adapts in real-time to market shifts, ensuring long-term consistency and low-risk performance.

💼 Who is it for?
Investors seeking steady, stable, and stress-free growth.

📌 Minimum Balance
• With 30X leverage: $1000–$2000
• With 300X leverage: $200+

Ready to grow your capital the smart way?



Aucun avis
2025.08.05 07:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 13:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 12:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.01 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
JAGUAR
30 USD par mois
5%
0
0
USD
2.1K
USD
7
100%
167
80%
99%
1.60
0.60
USD
16%
1:30
Copier

