Georges Mario Calixte

KREY

Georges Mario Calixte
0 inceleme
100 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -70%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 149
Kârla kapanan işlemler:
921 (80.15%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (19.84%)
En iyi işlem:
159.20 EUR
En kötü işlem:
-1 115.60 EUR
Brüt kâr:
6 259.29 EUR (1 035 053 pips)
Brüt zarar:
-6 673.81 EUR (108 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (147.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
466.39 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
84.54%
Maks. mevduat yükü:
110.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
358 (31.16%)
Satış işlemleri:
791 (68.84%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.36 EUR
Ortalama kâr:
6.80 EUR
Ortalama zarar:
-29.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-7.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 118.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
21.69%
Yıllık tahmin:
263.11%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
593.92 EUR
Maksimum:
1 975.28 EUR (58.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.07% (1 975.19 EUR)
Varlığa göre:
25.66% (83.24 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 556
USDCAD 42
CADCHF 31
AUDNZD 30
AUDUSD 28
USDCHF 27
AUDCHF 26
EURCHF 25
EURGBP 25
EURAUD 23
NZDUSD 23
EURCAD 22
GBPUSD 21
EURNZD 20
GBPAUD 20
EURJPY 19
GBPCAD 19
USDJPY 18
CHFJPY 18
GBPCHF 17
AUDCAD 15
NZDCHF 15
NZDJPY 12
AUDJPY 12
GBPJPY 11
XTIUSD 10
CADJPY 10
GBPNZD 9
XAUUSD 8
NZDCAD 8
XAGUSD 8
WS30 4
XNGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 631
USDCAD -249
CADCHF 156
AUDNZD -54
AUDUSD 175
USDCHF -83
AUDCHF -31
EURCHF -12
EURGBP -262
EURAUD -228
NZDUSD 79
EURCAD 145
GBPUSD -246
EURNZD 148
GBPAUD 193
EURJPY 214
GBPCAD 31
USDJPY -550
CHFJPY 281
GBPCHF 78
AUDCAD 59
NZDCHF 39
NZDJPY 49
AUDJPY 13
GBPJPY -1.2K
XTIUSD 226
CADJPY 105
GBPNZD 16
XAUUSD -222
NZDCAD 4
XAGUSD 98
WS30 -16
XNGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 37K
USDCAD 2.3K
CADCHF 3.2K
AUDNZD -4.4K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 2.9K
AUDCHF -1.7K
EURCHF 2.4K
EURGBP -181
EURAUD -14K
NZDUSD 3.1K
EURCAD 3.6K
GBPUSD 5.1K
EURNZD 781
GBPAUD 5.7K
EURJPY 4K
GBPCAD 11
USDJPY -8.3K
CHFJPY 6K
GBPCHF 894
AUDCAD -567
NZDCHF 460
NZDJPY 1.2K
AUDJPY 2.3K
GBPJPY -4.8K
XTIUSD 348
CADJPY 2.1K
GBPNZD -895
XAUUSD -2.4K
NZDCAD 828
XAGUSD 775
WS30 -282
XNGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +159.20 EUR
En kötü işlem: -1 116 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +147.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.08 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5470
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 daha fazla...
Trading Analogic System

Stay connect

İnceleme yok
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 09:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
A large drawdown may occur on the account again
