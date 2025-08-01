- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 149
Kârla kapanan işlemler:
921 (80.15%)
Zararla kapanan işlemler:
228 (19.84%)
En iyi işlem:
159.20 EUR
En kötü işlem:
-1 115.60 EUR
Brüt kâr:
6 259.29 EUR (1 035 053 pips)
Brüt zarar:
-6 673.81 EUR (108 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (147.56 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
466.39 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
84.54%
Maks. mevduat yükü:
110.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
358 (31.16%)
Satış işlemleri:
791 (68.84%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.36 EUR
Ortalama kâr:
6.80 EUR
Ortalama zarar:
-29.27 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-7.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 118.64 EUR (2)
Aylık büyüme:
21.69%
Yıllık tahmin:
263.11%
Algo alım-satım:
16%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
593.92 EUR
Maksimum:
1 975.28 EUR (58.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.07% (1 975.19 EUR)
Varlığa göre:
25.66% (83.24 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|556
|USDCAD
|42
|CADCHF
|31
|AUDNZD
|30
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|27
|AUDCHF
|26
|EURCHF
|25
|EURGBP
|25
|EURAUD
|23
|NZDUSD
|23
|EURCAD
|22
|GBPUSD
|21
|EURNZD
|20
|GBPAUD
|20
|EURJPY
|19
|GBPCAD
|19
|USDJPY
|18
|CHFJPY
|18
|GBPCHF
|17
|AUDCAD
|15
|NZDCHF
|15
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|12
|GBPJPY
|11
|XTIUSD
|10
|CADJPY
|10
|GBPNZD
|9
|XAUUSD
|8
|NZDCAD
|8
|XAGUSD
|8
|WS30
|4
|XNGUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|631
|USDCAD
|-249
|CADCHF
|156
|AUDNZD
|-54
|AUDUSD
|175
|USDCHF
|-83
|AUDCHF
|-31
|EURCHF
|-12
|EURGBP
|-262
|EURAUD
|-228
|NZDUSD
|79
|EURCAD
|145
|GBPUSD
|-246
|EURNZD
|148
|GBPAUD
|193
|EURJPY
|214
|GBPCAD
|31
|USDJPY
|-550
|CHFJPY
|281
|GBPCHF
|78
|AUDCAD
|59
|NZDCHF
|39
|NZDJPY
|49
|AUDJPY
|13
|GBPJPY
|-1.2K
|XTIUSD
|226
|CADJPY
|105
|GBPNZD
|16
|XAUUSD
|-222
|NZDCAD
|4
|XAGUSD
|98
|WS30
|-16
|XNGUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|37K
|USDCAD
|2.3K
|CADCHF
|3.2K
|AUDNZD
|-4.4K
|AUDUSD
|3.6K
|USDCHF
|2.9K
|AUDCHF
|-1.7K
|EURCHF
|2.4K
|EURGBP
|-181
|EURAUD
|-14K
|NZDUSD
|3.1K
|EURCAD
|3.6K
|GBPUSD
|5.1K
|EURNZD
|781
|GBPAUD
|5.7K
|EURJPY
|4K
|GBPCAD
|11
|USDJPY
|-8.3K
|CHFJPY
|6K
|GBPCHF
|894
|AUDCAD
|-567
|NZDCHF
|460
|NZDJPY
|1.2K
|AUDJPY
|2.3K
|GBPJPY
|-4.8K
|XTIUSD
|348
|CADJPY
|2.1K
|GBPNZD
|-895
|XAUUSD
|-2.4K
|NZDCAD
|828
|XAGUSD
|775
|WS30
|-282
|XNGUSD
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +159.20 EUR
En kötü işlem: -1 116 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +147.56 EUR
Maksimum ardışık zarar: -7.08 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5470
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|4.03 × 332
