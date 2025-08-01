SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KREY
Georges Mario Calixte

KREY

Georges Mario Calixte
0 avis
100 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -70%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 149
Bénéfice trades:
921 (80.15%)
Perte trades:
228 (19.84%)
Meilleure transaction:
159.20 EUR
Pire transaction:
-1 115.60 EUR
Bénéfice brut:
6 259.29 EUR (1 035 053 pips)
Perte brute:
-6 673.81 EUR (108 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (147.56 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
466.39 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
84.54%
Charge de dépôt maximale:
110.62%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
358 (31.16%)
Courts trades:
791 (68.84%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.36 EUR
Bénéfice moyen:
6.80 EUR
Perte moyenne:
-29.27 EUR
Pertes consécutives maximales:
15 (-7.08 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 118.64 EUR (2)
Croissance mensuelle:
21.69%
Prévision annuelle:
263.11%
Algo trading:
16%
Prélèvement par solde:
Absolu:
593.92 EUR
Maximal:
1 975.28 EUR (58.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.07% (1 975.19 EUR)
Par fonds propres:
25.66% (83.24 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 556
USDCAD 42
CADCHF 31
AUDNZD 30
AUDUSD 28
USDCHF 27
AUDCHF 26
EURCHF 25
EURGBP 25
EURAUD 23
NZDUSD 23
EURCAD 22
GBPUSD 21
EURNZD 20
GBPAUD 20
EURJPY 19
GBPCAD 19
USDJPY 18
CHFJPY 18
GBPCHF 17
AUDCAD 15
NZDCHF 15
NZDJPY 12
AUDJPY 12
GBPJPY 11
XTIUSD 10
CADJPY 10
GBPNZD 9
XAUUSD 8
NZDCAD 8
XAGUSD 8
WS30 4
XNGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 631
USDCAD -249
CADCHF 156
AUDNZD -54
AUDUSD 175
USDCHF -83
AUDCHF -31
EURCHF -12
EURGBP -262
EURAUD -228
NZDUSD 79
EURCAD 145
GBPUSD -246
EURNZD 148
GBPAUD 193
EURJPY 214
GBPCAD 31
USDJPY -550
CHFJPY 281
GBPCHF 78
AUDCAD 59
NZDCHF 39
NZDJPY 49
AUDJPY 13
GBPJPY -1.2K
XTIUSD 226
CADJPY 105
GBPNZD 16
XAUUSD -222
NZDCAD 4
XAGUSD 98
WS30 -16
XNGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 37K
USDCAD 2.3K
CADCHF 3.2K
AUDNZD -4.4K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 2.9K
AUDCHF -1.7K
EURCHF 2.4K
EURGBP -181
EURAUD -14K
NZDUSD 3.1K
EURCAD 3.6K
GBPUSD 5.1K
EURNZD 781
GBPAUD 5.7K
EURJPY 4K
GBPCAD 11
USDJPY -8.3K
CHFJPY 6K
GBPCHF 894
AUDCAD -567
NZDCHF 460
NZDJPY 1.2K
AUDJPY 2.3K
GBPJPY -4.8K
XTIUSD 348
CADJPY 2.1K
GBPNZD -895
XAUUSD -2.4K
NZDCAD 828
XAGUSD 775
WS30 -282
XNGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +159.20 EUR
Pire transaction: -1 116 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +147.56 EUR
Perte consécutive maximale: -7.08 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5470
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Trading Analogic System

Stay connect

Aucun avis
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 09:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
A large drawdown may occur on the account again
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KREY
30 USD par mois
-70%
0
0
USD
347
EUR
100
16%
1 149
80%
85%
0.93
-0.36
EUR
92%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.