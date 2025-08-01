SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / KREY
Georges Mario Calixte

KREY

Georges Mario Calixte
0 recensioni
100 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -70%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 149
Profit Trade:
921 (80.15%)
Loss Trade:
228 (19.84%)
Best Trade:
159.20 EUR
Worst Trade:
-1 115.60 EUR
Profitto lordo:
6 259.29 EUR (1 035 053 pips)
Perdita lorda:
-6 673.81 EUR (108 629 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (147.56 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
466.39 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
84.54%
Massimo carico di deposito:
110.62%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.21
Long Trade:
358 (31.16%)
Short Trade:
791 (68.84%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.36 EUR
Profitto medio:
6.80 EUR
Perdita media:
-29.27 EUR
Massime perdite consecutive:
15 (-7.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 118.64 EUR (2)
Crescita mensile:
21.69%
Previsione annuale:
263.11%
Algo trading:
16%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
593.92 EUR
Massimale:
1 975.28 EUR (58.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
92.07% (1 975.19 EUR)
Per equità:
25.66% (83.24 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 556
USDCAD 42
CADCHF 31
AUDNZD 30
AUDUSD 28
USDCHF 27
AUDCHF 26
EURCHF 25
EURGBP 25
EURAUD 23
NZDUSD 23
EURCAD 22
GBPUSD 21
EURNZD 20
GBPAUD 20
EURJPY 19
GBPCAD 19
USDJPY 18
CHFJPY 18
GBPCHF 17
AUDCAD 15
NZDCHF 15
NZDJPY 12
AUDJPY 12
GBPJPY 11
XTIUSD 10
CADJPY 10
GBPNZD 9
XAUUSD 8
NZDCAD 8
XAGUSD 8
WS30 4
XNGUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 631
USDCAD -249
CADCHF 156
AUDNZD -54
AUDUSD 175
USDCHF -83
AUDCHF -31
EURCHF -12
EURGBP -262
EURAUD -228
NZDUSD 79
EURCAD 145
GBPUSD -246
EURNZD 148
GBPAUD 193
EURJPY 214
GBPCAD 31
USDJPY -550
CHFJPY 281
GBPCHF 78
AUDCAD 59
NZDCHF 39
NZDJPY 49
AUDJPY 13
GBPJPY -1.2K
XTIUSD 226
CADJPY 105
GBPNZD 16
XAUUSD -222
NZDCAD 4
XAGUSD 98
WS30 -16
XNGUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 37K
USDCAD 2.3K
CADCHF 3.2K
AUDNZD -4.4K
AUDUSD 3.6K
USDCHF 2.9K
AUDCHF -1.7K
EURCHF 2.4K
EURGBP -181
EURAUD -14K
NZDUSD 3.1K
EURCAD 3.6K
GBPUSD 5.1K
EURNZD 781
GBPAUD 5.7K
EURJPY 4K
GBPCAD 11
USDJPY -8.3K
CHFJPY 6K
GBPCHF 894
AUDCAD -567
NZDCHF 460
NZDJPY 1.2K
AUDJPY 2.3K
GBPJPY -4.8K
XTIUSD 348
CADJPY 2.1K
GBPNZD -895
XAUUSD -2.4K
NZDCAD 828
XAGUSD 775
WS30 -282
XNGUSD 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +159.20 EUR
Worst Trade: -1 116 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +147.56 EUR
Massima perdita consecutiva: -7.08 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5470
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
4.03 × 332
16 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Trading Analogic System

Stay connect

Non ci sono recensioni
2025.09.16 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 15:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.08 14:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 09:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KREY
30USD al mese
-70%
0
0
USD
347
EUR
100
16%
1 149
80%
85%
0.93
-0.36
EUR
92%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.