Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak 10K MT5

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
35 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
FBS-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
631
Kârla kapanan işlemler:
431 (68.30%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (31.70%)
En iyi işlem:
4 218.00 USD
En kötü işlem:
-8 356.00 USD
Brüt kâr:
56 294.91 USD (1 324 379 pips)
Brüt zarar:
-54 686.00 USD (3 350 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (409.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 501.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
83.41%
Maks. mevduat yükü:
21.96%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
416 (65.93%)
Satış işlemleri:
215 (34.07%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
130.61 USD
Ortalama zarar:
-273.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-541.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 356.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-18.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.46 USD
Maksimum:
11 486.50 USD (53.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.77% (11 486.50 USD)
Varlığa göre:
41.51% (6 469.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 572
EURUSD 30
GBPUSD 18
BTCUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 4.6K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -4.4K
BTCUSD -232
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 94K
EURUSD -554
GBPUSD -5.4K
BTCUSD -2.1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 218.00 USD
En kötü işlem: -8 356 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +409.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.17 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
275 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.21 07:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.03 22:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.02 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 16:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.3% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.