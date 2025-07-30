- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
631
Kârla kapanan işlemler:
431 (68.30%)
Zararla kapanan işlemler:
200 (31.70%)
En iyi işlem:
4 218.00 USD
En kötü işlem:
-8 356.00 USD
Brüt kâr:
56 294.91 USD (1 324 379 pips)
Brüt zarar:
-54 686.00 USD (3 350 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (409.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 501.00 USD (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
83.41%
Maks. mevduat yükü:
21.96%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
416 (65.93%)
Satış işlemleri:
215 (34.07%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
2.55 USD
Ortalama kâr:
130.61 USD
Ortalama zarar:
-273.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-541.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 356.00 USD (1)
Aylık büyüme:
-18.18%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
128.46 USD
Maksimum:
11 486.50 USD (53.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.77% (11 486.50 USD)
Varlığa göre:
41.51% (6 469.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|572
|EURUSD
|30
|GBPUSD
|18
|BTCUSD
|11
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|-4.4K
|BTCUSD
|-232
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|94K
|EURUSD
|-554
|GBPUSD
|-5.4K
|BTCUSD
|-2.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 218.00 USD
En kötü işlem: -8 356 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +409.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 2
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 2
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 6
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 6
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 5
|
AtriaFinancial-Production
|0.00 × 1
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 3
|
VantagePrimeLimited-Live
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
35
58%
631
68%
83%
1.02
2.55
USD
USD
54%
1:200