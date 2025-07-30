SignauxSections
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS Novry Simanjuntak 10K MT5

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
Fiabilité
35 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
FBS-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
631
Bénéfice trades:
431 (68.30%)
Perte trades:
200 (31.70%)
Meilleure transaction:
4 218.00 USD
Pire transaction:
-8 356.00 USD
Bénéfice brut:
56 294.91 USD (1 324 379 pips)
Perte brute:
-54 686.00 USD (3 350 336 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (409.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8 501.00 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
83.41%
Charge de dépôt maximale:
21.96%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
416 (65.93%)
Courts trades:
215 (34.07%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
2.55 USD
Bénéfice moyen:
130.61 USD
Perte moyenne:
-273.43 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-541.17 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 356.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
-18.18%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
58%
Prélèvement par solde:
Absolu:
128.46 USD
Maximal:
11 486.50 USD (53.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
53.77% (11 486.50 USD)
Par fonds propres:
41.51% (6 469.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 572
EURUSD 30
GBPUSD 18
BTCUSD 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 4.6K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -4.4K
BTCUSD -232
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 94K
EURUSD -554
GBPUSD -5.4K
BTCUSD -2.1M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 218.00 USD
Pire transaction: -8 356 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +409.53 USD
Perte consécutive maximale: -541.17 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Opogroup-Server1
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 2
itexsys-Platform
0.00 × 3
FreshForex-MT5
0.00 × 2
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
MilliniumFortune-Live
0.00 × 2
Garnet-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 5
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
ForexTime-MT5
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real25
0.00 × 4
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
275 plus...
Aucun avis
2025.10.10 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 19:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.08.21 07:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.03 22:47
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.02 04:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 16:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.3% of days out of 174 days of the signal's entire lifetime.
