SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Forex travel
Tuvshintugs Bazar

Forex travel

Tuvshintugs Bazar
0 inceleme
44 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -34%
XMGlobal-MT5 10
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
104
Kârla kapanan işlemler:
70 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (32.69%)
En iyi işlem:
133.10 USD
En kötü işlem:
-100.00 USD
Brüt kâr:
454.97 USD (221 013 pips)
Brüt zarar:
-787.77 USD (11 861 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (31.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.47 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.12
Alım-satım etkinliği:
97.29%
Maks. mevduat yükü:
42.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.51
Alış işlemleri:
42 (40.38%)
Satış işlemleri:
62 (59.62%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-3.20 USD
Ortalama kâr:
6.50 USD
Ortalama zarar:
-23.17 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-632.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-632.52 USD (18)
Aylık büyüme:
9.16%
Yıllık tahmin:
111.08%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
472.95 USD
Maksimum:
651.42 USD (55.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.26% (651.42 USD)
Varlığa göre:
31.05% (208.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 14
EURUSD 14
OILCash 6
AUDUSD 4
USDCAD 4
USDSEK 4
EURAUD 3
BRENTCash 3
CADCHF 3
GBPUSD 3
AUDCHF 2
AUDCAD 2
SILVER 2
US100Cash 2
Sing30Cash 2
JP225Cash 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
NGASCash 2
UK100Cash 2
EURHKD 2
USDDKK 1
USDSGD 1
GBPAUD 1
US30Cash 1
US2000Cash 1
FRA40Cash 1
BTCJPY 1
US500Cash 1
USDCHF 1
SA40Cash 1
BTCEUR 1
EU50Cash 1
NETH25Cash 1
SPAIN35Cash 1
TaiwanCash 1
GerTech30Cash 1
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
EURHUF 1
BTCUSD 1
USDHKD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -45
EURUSD -151
OILCash -37
AUDUSD -45
USDCAD 5
USDSEK 32
EURAUD -37
BRENTCash -7
CADCHF -58
GBPUSD 6
AUDCHF -58
AUDCAD -32
SILVER -93
US100Cash 6
Sing30Cash 3
JP225Cash 0
CHFJPY 4
CADJPY 2
NGASCash -1
UK100Cash 2
EURHKD 4
USDDKK 133
USDSGD 45
GBPAUD -38
US30Cash 3
US2000Cash 0
FRA40Cash 1
BTCJPY 3
US500Cash 0
USDCHF 2
SA40Cash 1
BTCEUR 3
EU50Cash 1
NETH25Cash 0
SPAIN35Cash 0
TaiwanCash 0
GerTech30Cash -1
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
EURHUF 1
BTCUSD 7
USDHKD -2
EURCAD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 1.3K
EURUSD -894
OILCash -281
AUDUSD -25
USDCAD 791
USDSEK 31K
EURAUD -422
BRENTCash 91
CADCHF -264
GBPUSD 590
AUDCHF -444
AUDCAD -394
SILVER -48
US100Cash 5.6K
Sing30Cash 433
JP225Cash 106
CHFJPY 543
CADJPY 279
NGASCash -99
UK100Cash 1.9K
EURHKD 3.4K
USDDKK 9.6K
USDSGD 607
GBPAUD -600
US30Cash 2.7K
US2000Cash 380
FRA40Cash 1K
BTCJPY 41K
US500Cash 339
USDCHF 162
SA40Cash 10K
BTCEUR 27K
EU50Cash 729
NETH25Cash 5
SPAIN35Cash 0
TaiwanCash -125
GerTech30Cash -1.2K
EURCHF 51
AUDJPY 105
EURGBP 54
AUDNZD 134
EURHUF 316
BTCUSD 74K
USDHKD 40
EURCAD 700
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +133.10 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +31.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -632.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 6
0.10 × 10
Exness-MT5Real23
0.17 × 6
AdmiralsGroup-Live
2.50 × 2
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Lot management

Risk management

Simple method

My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.

Also I just use daily or weekly candle stick charts.

Determine Support zones and Resistance zones.

Then create some pending order near support zone and resistance zone.

Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance

İnceleme yok
2025.09.17 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 06:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 01:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 8.25% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 12 days. This comprises 3.81% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Forex travel
Ayda 30 USD
-34%
0
0
USD
713
USD
44
0%
104
67%
97%
0.57
-3.20
USD
55%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.