Tuvshintugs Bazar

Forex travel

Tuvshintugs Bazar
0 recensioni
44 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -34%
XMGlobal-MT5 10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
104
Profit Trade:
70 (67.30%)
Loss Trade:
34 (32.69%)
Best Trade:
133.10 USD
Worst Trade:
-100.00 USD
Profitto lordo:
454.97 USD (221 013 pips)
Perdita lorda:
-787.77 USD (11 861 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (31.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.12
Attività di trading:
97.29%
Massimo carico di deposito:
42.54%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.51
Long Trade:
42 (40.38%)
Short Trade:
62 (59.62%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-3.20 USD
Profitto medio:
6.50 USD
Perdita media:
-23.17 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-632.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-632.52 USD (18)
Crescita mensile:
9.16%
Previsione annuale:
111.08%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
472.95 USD
Massimale:
651.42 USD (55.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.26% (651.42 USD)
Per equità:
31.05% (208.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 14
EURUSD 14
OILCash 6
AUDUSD 4
USDCAD 4
USDSEK 4
EURAUD 3
BRENTCash 3
CADCHF 3
GBPUSD 3
AUDCHF 2
AUDCAD 2
SILVER 2
US100Cash 2
Sing30Cash 2
JP225Cash 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
NGASCash 2
UK100Cash 2
EURHKD 2
USDDKK 1
USDSGD 1
GBPAUD 1
US30Cash 1
US2000Cash 1
FRA40Cash 1
BTCJPY 1
US500Cash 1
USDCHF 1
SA40Cash 1
BTCEUR 1
EU50Cash 1
NETH25Cash 1
SPAIN35Cash 1
TaiwanCash 1
GerTech30Cash 1
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
EURHUF 1
BTCUSD 1
USDHKD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -45
EURUSD -151
OILCash -37
AUDUSD -45
USDCAD 5
USDSEK 32
EURAUD -37
BRENTCash -7
CADCHF -58
GBPUSD 6
AUDCHF -58
AUDCAD -32
SILVER -93
US100Cash 6
Sing30Cash 3
JP225Cash 0
CHFJPY 4
CADJPY 2
NGASCash -1
UK100Cash 2
EURHKD 4
USDDKK 133
USDSGD 45
GBPAUD -38
US30Cash 3
US2000Cash 0
FRA40Cash 1
BTCJPY 3
US500Cash 0
USDCHF 2
SA40Cash 1
BTCEUR 3
EU50Cash 1
NETH25Cash 0
SPAIN35Cash 0
TaiwanCash 0
GerTech30Cash -1
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
EURHUF 1
BTCUSD 7
USDHKD -2
EURCAD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 1.3K
EURUSD -894
OILCash -281
AUDUSD -25
USDCAD 791
USDSEK 31K
EURAUD -422
BRENTCash 91
CADCHF -264
GBPUSD 590
AUDCHF -444
AUDCAD -394
SILVER -48
US100Cash 5.6K
Sing30Cash 433
JP225Cash 106
CHFJPY 543
CADJPY 279
NGASCash -99
UK100Cash 1.9K
EURHKD 3.4K
USDDKK 9.6K
USDSGD 607
GBPAUD -600
US30Cash 2.7K
US2000Cash 380
FRA40Cash 1K
BTCJPY 41K
US500Cash 339
USDCHF 162
SA40Cash 10K
BTCEUR 27K
EU50Cash 729
NETH25Cash 5
SPAIN35Cash 0
TaiwanCash -125
GerTech30Cash -1.2K
EURCHF 51
AUDJPY 105
EURGBP 54
AUDNZD 134
EURHUF 316
BTCUSD 74K
USDHKD 40
EURCAD 700
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +133.10 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +31.50 USD
Massima perdita consecutiva: -632.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 6
0.10 × 10
Exness-MT5Real23
0.17 × 6
AdmiralsGroup-Live
2.50 × 2
Lot management

Risk management

Simple method

My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.

Also I just use daily or weekly candle stick charts.

Determine Support zones and Resistance zones.

Then create some pending order near support zone and resistance zone.

Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance

Non ci sono recensioni
