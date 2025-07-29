- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|14
|EURUSD
|14
|OILCash
|6
|AUDUSD
|4
|USDCAD
|4
|USDSEK
|4
|EURAUD
|3
|BRENTCash
|3
|CADCHF
|3
|GBPUSD
|3
|AUDCHF
|2
|AUDCAD
|2
|SILVER
|2
|US100Cash
|2
|Sing30Cash
|2
|JP225Cash
|2
|CHFJPY
|2
|CADJPY
|2
|NGASCash
|2
|UK100Cash
|2
|EURHKD
|2
|USDDKK
|1
|USDSGD
|1
|GBPAUD
|1
|US30Cash
|1
|US2000Cash
|1
|FRA40Cash
|1
|BTCJPY
|1
|US500Cash
|1
|USDCHF
|1
|SA40Cash
|1
|BTCEUR
|1
|EU50Cash
|1
|NETH25Cash
|1
|SPAIN35Cash
|1
|TaiwanCash
|1
|GerTech30Cash
|1
|EURCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|EURHUF
|1
|BTCUSD
|1
|USDHKD
|1
|EURCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-45
|EURUSD
|-151
|OILCash
|-37
|AUDUSD
|-45
|USDCAD
|5
|USDSEK
|32
|EURAUD
|-37
|BRENTCash
|-7
|CADCHF
|-58
|GBPUSD
|6
|AUDCHF
|-58
|AUDCAD
|-32
|SILVER
|-93
|US100Cash
|6
|Sing30Cash
|3
|JP225Cash
|0
|CHFJPY
|4
|CADJPY
|2
|NGASCash
|-1
|UK100Cash
|2
|EURHKD
|4
|USDDKK
|133
|USDSGD
|45
|GBPAUD
|-38
|US30Cash
|3
|US2000Cash
|0
|FRA40Cash
|1
|BTCJPY
|3
|US500Cash
|0
|USDCHF
|2
|SA40Cash
|1
|BTCEUR
|3
|EU50Cash
|1
|NETH25Cash
|0
|SPAIN35Cash
|0
|TaiwanCash
|0
|GerTech30Cash
|-1
|EURCHF
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|AUDNZD
|1
|EURHUF
|1
|BTCUSD
|7
|USDHKD
|-2
|EURCAD
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|1.3K
|EURUSD
|-894
|OILCash
|-281
|AUDUSD
|-25
|USDCAD
|791
|USDSEK
|31K
|EURAUD
|-422
|BRENTCash
|91
|CADCHF
|-264
|GBPUSD
|590
|AUDCHF
|-444
|AUDCAD
|-394
|SILVER
|-48
|US100Cash
|5.6K
|Sing30Cash
|433
|JP225Cash
|106
|CHFJPY
|543
|CADJPY
|279
|NGASCash
|-99
|UK100Cash
|1.9K
|EURHKD
|3.4K
|USDDKK
|9.6K
|USDSGD
|607
|GBPAUD
|-600
|US30Cash
|2.7K
|US2000Cash
|380
|FRA40Cash
|1K
|BTCJPY
|41K
|US500Cash
|339
|USDCHF
|162
|SA40Cash
|10K
|BTCEUR
|27K
|EU50Cash
|729
|NETH25Cash
|5
|SPAIN35Cash
|0
|TaiwanCash
|-125
|GerTech30Cash
|-1.2K
|EURCHF
|51
|AUDJPY
|105
|EURGBP
|54
|AUDNZD
|134
|EURHUF
|316
|BTCUSD
|74K
|USDHKD
|40
|EURCAD
|700
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 6
|0.10 × 10
|
Exness-MT5Real23
|0.17 × 6
|
AdmiralsGroup-Live
|2.50 × 2
Lot management
Risk management
Simple method
My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.
Also I just use daily or weekly candle stick charts.
Determine Support zones and Resistance zones.
Then create some pending order near support zone and resistance zone.
Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance
USD
USD
USD