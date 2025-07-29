SignauxSections
Tuvshintugs Bazar

Forex travel

Tuvshintugs Bazar
0 avis
44 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -34%
XMGlobal-MT5 10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
104
Bénéfice trades:
70 (67.30%)
Perte trades:
34 (32.69%)
Meilleure transaction:
133.10 USD
Pire transaction:
-100.00 USD
Bénéfice brut:
454.97 USD (221 013 pips)
Perte brute:
-787.77 USD (11 861 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (31.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
97.29%
Charge de dépôt maximale:
42.54%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.51
Longs trades:
42 (40.38%)
Courts trades:
62 (59.62%)
Facteur de profit:
0.58
Rendement attendu:
-3.20 USD
Bénéfice moyen:
6.50 USD
Perte moyenne:
-23.17 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-632.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-632.52 USD (18)
Croissance mensuelle:
9.16%
Prévision annuelle:
111.08%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
472.95 USD
Maximal:
651.42 USD (55.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.26% (651.42 USD)
Par fonds propres:
31.05% (208.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 14
EURUSD 14
OILCash 6
AUDUSD 4
USDCAD 4
USDSEK 4
EURAUD 3
BRENTCash 3
CADCHF 3
GBPUSD 3
AUDCHF 2
AUDCAD 2
SILVER 2
US100Cash 2
Sing30Cash 2
JP225Cash 2
CHFJPY 2
CADJPY 2
NGASCash 2
UK100Cash 2
EURHKD 2
USDDKK 1
USDSGD 1
GBPAUD 1
US30Cash 1
US2000Cash 1
FRA40Cash 1
BTCJPY 1
US500Cash 1
USDCHF 1
SA40Cash 1
BTCEUR 1
EU50Cash 1
NETH25Cash 1
SPAIN35Cash 1
TaiwanCash 1
GerTech30Cash 1
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
EURHUF 1
BTCUSD 1
USDHKD 1
EURCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -45
EURUSD -151
OILCash -37
AUDUSD -45
USDCAD 5
USDSEK 32
EURAUD -37
BRENTCash -7
CADCHF -58
GBPUSD 6
AUDCHF -58
AUDCAD -32
SILVER -93
US100Cash 6
Sing30Cash 3
JP225Cash 0
CHFJPY 4
CADJPY 2
NGASCash -1
UK100Cash 2
EURHKD 4
USDDKK 133
USDSGD 45
GBPAUD -38
US30Cash 3
US2000Cash 0
FRA40Cash 1
BTCJPY 3
US500Cash 0
USDCHF 2
SA40Cash 1
BTCEUR 3
EU50Cash 1
NETH25Cash 0
SPAIN35Cash 0
TaiwanCash 0
GerTech30Cash -1
EURCHF 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
AUDNZD 1
EURHUF 1
BTCUSD 7
USDHKD -2
EURCAD 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 1.3K
EURUSD -894
OILCash -281
AUDUSD -25
USDCAD 791
USDSEK 31K
EURAUD -422
BRENTCash 91
CADCHF -264
GBPUSD 590
AUDCHF -444
AUDCAD -394
SILVER -48
US100Cash 5.6K
Sing30Cash 433
JP225Cash 106
CHFJPY 543
CADJPY 279
NGASCash -99
UK100Cash 1.9K
EURHKD 3.4K
USDDKK 9.6K
USDSGD 607
GBPAUD -600
US30Cash 2.7K
US2000Cash 380
FRA40Cash 1K
BTCJPY 41K
US500Cash 339
USDCHF 162
SA40Cash 10K
BTCEUR 27K
EU50Cash 729
NETH25Cash 5
SPAIN35Cash 0
TaiwanCash -125
GerTech30Cash -1.2K
EURCHF 51
AUDJPY 105
EURGBP 54
AUDNZD 134
EURHUF 316
BTCUSD 74K
USDHKD 40
EURCAD 700
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +133.10 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +31.50 USD
Perte consécutive maximale: -632.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 6
0.10 × 10
Exness-MT5Real23
0.17 × 6
AdmiralsGroup-Live
2.50 × 2
Lot management

Risk management

Simple method

My strategy is very simple and easy. Trade most currency pairs, indexes and commodities with small lot which is 0.5-2% of account balance. Average lot should be 1% then we could manage leverage. And trading package includes more than 20+ items. More items, less risk. My account related to small lots of many items.

Also I just use daily or weekly candle stick charts.

Determine Support zones and Resistance zones.

Then create some pending order near support zone and resistance zone.

Sometimes I follow the trend in small hours instead of support and resistance

Aucun avis
2025.09.17 09:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 07:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 06:35
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 15:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.11 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 02:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 01:22
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 12:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 07:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.29 15:21
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 8.25% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 15:21
80% of trades performed within 12 days. This comprises 3.81% of days out of the 315 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Forex travel
30 USD par mois
-34%
0
0
USD
713
USD
44
0%
104
67%
97%
0.57
-3.20
USD
55%
1:100
