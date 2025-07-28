- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
462
Kârla kapanan işlemler:
399 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (13.64%)
En iyi işlem:
74.26 USD
En kötü işlem:
-38.78 USD
Brüt kâr:
5 420.80 USD (72 483 pips)
Brüt zarar:
-433.56 USD (3 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (1 210.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 210.88 USD (83)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
99.60%
Maks. mevduat yükü:
11.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
41.02
Alış işlemleri:
227 (49.13%)
Satış işlemleri:
235 (50.87%)
Kâr faktörü:
12.50
Beklenen getiri:
10.79 USD
Ortalama kâr:
13.59 USD
Ortalama zarar:
-6.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-121.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.58 USD (6)
Aylık büyüme:
21.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
121.58 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (113.08 USD)
Varlığa göre:
31.26% (3 802.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|73
|GBPCAD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCHF
|41
|GBPAUD
|39
|NZDCAD
|38
|EURCHF
|37
|NZDUSD
|30
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|28
|EURCAD
|27
|USDCAD
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|1.2K
|GBPCAD
|572
|GBPUSD
|592
|GBPCHF
|346
|GBPAUD
|563
|NZDCAD
|309
|EURCHF
|183
|NZDUSD
|308
|AUDUSD
|315
|AUDCAD
|220
|EURCAD
|307
|USDCAD
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|18K
|GBPCAD
|10K
|GBPUSD
|6.4K
|GBPCHF
|4.6K
|GBPAUD
|9.7K
|NZDCAD
|4.9K
|EURCHF
|2.7K
|NZDUSD
|3.6K
|AUDUSD
|3.7K
|AUDCAD
|3.6K
|EURCAD
|4.6K
|USDCAD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.26 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 210.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 6
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.34 × 92
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 370
|
ICMarketsSC-Live14
|1.27 × 268
|
ICMarketsSC-Live23
|1.30 × 298
|
ICMarketsSC-Live18
|1.31 × 109
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.40 × 576
|
ICMarketsSC-Live07
|1.67 × 278
|
ICMarkets-Live22
|1.88 × 43
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|2.11 × 36
|
ICMarketsSC-Live26
|2.12 × 303
|
ICMarketsSC-Live17
|2.13 × 56
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
50%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
9
100%
462
86%
100%
12.50
10.79
USD
USD
31%
1:500