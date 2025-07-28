SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / LP L100001 10XCDW001
Wai Chung Poon

LP L100001 10XCDW001

Wai Chung Poon
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
462
Kârla kapanan işlemler:
399 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (13.64%)
En iyi işlem:
74.26 USD
En kötü işlem:
-38.78 USD
Brüt kâr:
5 420.80 USD (72 483 pips)
Brüt zarar:
-433.56 USD (3 058 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
83 (1 210.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 210.88 USD (83)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
99.60%
Maks. mevduat yükü:
11.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
41.02
Alış işlemleri:
227 (49.13%)
Satış işlemleri:
235 (50.87%)
Kâr faktörü:
12.50
Beklenen getiri:
10.79 USD
Ortalama kâr:
13.59 USD
Ortalama zarar:
-6.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-121.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.58 USD (6)
Aylık büyüme:
21.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
121.58 USD (0.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.91% (113.08 USD)
Varlığa göre:
31.26% (3 802.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 73
GBPCAD 53
GBPUSD 43
GBPCHF 41
GBPAUD 39
NZDCAD 38
EURCHF 37
NZDUSD 30
AUDUSD 28
AUDCAD 28
EURCAD 27
USDCAD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 1.2K
GBPCAD 572
GBPUSD 592
GBPCHF 346
GBPAUD 563
NZDCAD 309
EURCHF 183
NZDUSD 308
AUDUSD 315
AUDCAD 220
EURCAD 307
USDCAD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 18K
GBPCAD 10K
GBPUSD 6.4K
GBPCHF 4.6K
GBPAUD 9.7K
NZDCAD 4.9K
EURCHF 2.7K
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 3.7K
AUDCAD 3.6K
EURCAD 4.6K
USDCAD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.26 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 83
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 210.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -121.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.34 × 92
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 370
ICMarketsSC-Live14
1.27 × 268
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 298
ICMarketsSC-Live18
1.31 × 109
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.40 × 576
ICMarketsSC-Live07
1.67 × 278
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
Exness-Real20
2.00 × 8
OrbexGlobal-Live
2.11 × 36
ICMarketsSC-Live26
2.12 × 303
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
İnceleme yok
2025.07.31 00:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 09:06
Share of trading days is too low
2025.07.29 09:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 23:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 23:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 23:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 23:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 23:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.