Segnali / MetaTrader 4 / LP L100001 10XCDW001
Wai Chung Poon

LP L100001 10XCDW001

Wai Chung Poon
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
462
Profit Trade:
399 (86.36%)
Loss Trade:
63 (13.64%)
Best Trade:
74.26 USD
Worst Trade:
-38.78 USD
Profitto lordo:
5 420.80 USD (72 483 pips)
Perdita lorda:
-433.56 USD (3 058 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (1 210.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 210.88 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
99.60%
Massimo carico di deposito:
11.84%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
41.02
Long Trade:
227 (49.13%)
Short Trade:
235 (50.87%)
Fattore di profitto:
12.50
Profitto previsto:
10.79 USD
Profitto medio:
13.59 USD
Perdita media:
-6.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-121.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.58 USD (6)
Crescita mensile:
21.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
121.58 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (113.08 USD)
Per equità:
31.26% (3 802.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 73
GBPCAD 53
GBPUSD 43
GBPCHF 41
GBPAUD 39
NZDCAD 38
EURCHF 37
NZDUSD 30
AUDUSD 28
AUDCAD 28
EURCAD 27
USDCAD 25
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 1.2K
GBPCAD 572
GBPUSD 592
GBPCHF 346
GBPAUD 563
NZDCAD 309
EURCHF 183
NZDUSD 308
AUDUSD 315
AUDCAD 220
EURCAD 307
USDCAD 106
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 18K
GBPCAD 10K
GBPUSD 6.4K
GBPCHF 4.6K
GBPAUD 9.7K
NZDCAD 4.9K
EURCHF 2.7K
NZDUSD 3.6K
AUDUSD 3.7K
AUDCAD 3.6K
EURCAD 4.6K
USDCAD 2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.26 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 210.88 USD
Massima perdita consecutiva: -121.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live32
0.00 × 2
Coinexx-Demo
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
Pepperstone-Demo02
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
ICMarketsSC-Live02
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live27
0.34 × 92
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.55 × 22
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live24
0.86 × 370
ICMarketsSC-Live14
1.27 × 268
ICMarketsSC-Live23
1.30 × 298
ICMarketsSC-Live18
1.31 × 109
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live25
1.40 × 576
ICMarketsSC-Live07
1.67 × 278
ICMarkets-Live22
1.88 × 43
Exness-Real20
2.00 × 8
OrbexGlobal-Live
2.11 × 36
ICMarketsSC-Live26
2.12 × 303
ICMarketsSC-Live17
2.13 × 56
38 più
2025.07.31 00:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.29 11:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.29 09:06
Share of trading days is too low
2025.07.29 09:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.28 23:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 23:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 23:45
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 23:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 23:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
