- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
462
Profit Trade:
399 (86.36%)
Loss Trade:
63 (13.64%)
Best Trade:
74.26 USD
Worst Trade:
-38.78 USD
Profitto lordo:
5 420.80 USD (72 483 pips)
Perdita lorda:
-433.56 USD (3 058 pips)
Vincite massime consecutive:
83 (1 210.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 210.88 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
99.60%
Massimo carico di deposito:
11.84%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
41.02
Long Trade:
227 (49.13%)
Short Trade:
235 (50.87%)
Fattore di profitto:
12.50
Profitto previsto:
10.79 USD
Profitto medio:
13.59 USD
Perdita media:
-6.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-121.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.58 USD (6)
Crescita mensile:
21.34%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
121.58 USD (0.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (113.08 USD)
Per equità:
31.26% (3 802.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|73
|GBPCAD
|53
|GBPUSD
|43
|GBPCHF
|41
|GBPAUD
|39
|NZDCAD
|38
|EURCHF
|37
|NZDUSD
|30
|AUDUSD
|28
|AUDCAD
|28
|EURCAD
|27
|USDCAD
|25
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|1.2K
|GBPCAD
|572
|GBPUSD
|592
|GBPCHF
|346
|GBPAUD
|563
|NZDCAD
|309
|EURCHF
|183
|NZDUSD
|308
|AUDUSD
|315
|AUDCAD
|220
|EURCAD
|307
|USDCAD
|106
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|18K
|GBPCAD
|10K
|GBPUSD
|6.4K
|GBPCHF
|4.6K
|GBPAUD
|9.7K
|NZDCAD
|4.9K
|EURCHF
|2.7K
|NZDUSD
|3.6K
|AUDUSD
|3.7K
|AUDCAD
|3.6K
|EURCAD
|4.6K
|USDCAD
|2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.26 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 210.88 USD
Massima perdita consecutiva: -121.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 6
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
ICMarketsSC-Live02
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live27
|0.34 × 92
|
ICMarketsSC-Live12
|0.39 × 85
|
FPMarkets-Live2
|0.47 × 19
|
ICMarketsSC-Live05
|0.55 × 22
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarketsSC-Live24
|0.86 × 370
|
ICMarketsSC-Live14
|1.27 × 268
|
ICMarketsSC-Live23
|1.30 × 298
|
ICMarketsSC-Live18
|1.31 × 109
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live25
|1.40 × 576
|
ICMarketsSC-Live07
|1.67 × 278
|
ICMarkets-Live22
|1.88 × 43
|
Exness-Real20
|2.00 × 8
|
OrbexGlobal-Live
|2.11 × 36
|
ICMarketsSC-Live26
|2.12 × 303
|
ICMarketsSC-Live17
|2.13 × 56
38 più
