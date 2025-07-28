Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live32 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 8 Coinexx-Demo 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.00 × 6 Pepperstone-Edge08 0.00 × 1 Exness-Real14 0.06 × 48 ICMarketsSC-Live02 0.29 × 7 ICMarketsSC-Live27 0.34 × 92 ICMarketsSC-Live12 0.39 × 85 FPMarkets-Live2 0.47 × 19 ICMarketsSC-Live05 0.55 × 22 Tickmill-Live05 0.76 × 50 FusionMarkets-Demo 0.76 × 71 ICMarketsSC-Live24 0.86 × 370 ICMarketsSC-Live14 1.27 × 268 ICMarketsSC-Live23 1.30 × 298 ICMarketsSC-Live18 1.31 × 109 ICMarketsSC-Live04 1.36 × 14 ICMarketsSC-Live25 1.40 × 576 ICMarketsSC-Live07 1.67 × 278 ICMarkets-Live22 1.88 × 43 Exness-Real20 2.00 × 8 OrbexGlobal-Live 2.11 × 36 ICMarketsSC-Live17 2.13 × 56 ICMarketsSC-Live26 2.13 × 301 38 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou