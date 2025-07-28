SinyallerBölümler
Aris Al Ansori

EA RTP VIP signal

Aris Al Ansori
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 40%
FBS-Real-7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
263
Kârla kapanan işlemler:
186 (70.72%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (29.28%)
En iyi işlem:
28.80 USD
En kötü işlem:
-13.61 USD
Brüt kâr:
1 055.48 USD (102 404 pips)
Brüt zarar:
-657.87 USD (65 946 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (119.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
119.68 USD (15)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
34.26%
Maks. mevduat yükü:
6.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.70
Alış işlemleri:
119 (45.25%)
Satış işlemleri:
144 (54.75%)
Kâr faktörü:
1.60
Beklenen getiri:
1.51 USD
Ortalama kâr:
5.67 USD
Ortalama zarar:
-8.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-147.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-147.02 USD (14)
Aylık büyüme:
11.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
147.02 USD (10.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.28% (147.02 USD)
Varlığa göre:
10.76% (117.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 262
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 369
archived 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 36K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.80 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +119.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -147.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 daha fazla...
Auto Trade EA RTP adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA RTP meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


İnceleme yok
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Share of trading days is too low
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 13:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 13:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 21:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 21:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 21:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
