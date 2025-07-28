SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA RTP VIP signal
Aris Al Ansori

EA RTP VIP signal

Aris Al Ansori
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 36 USD al mese
crescita dal 2025 40%
FBS-Real-7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
263
Profit Trade:
186 (70.72%)
Loss Trade:
77 (29.28%)
Best Trade:
28.80 USD
Worst Trade:
-13.61 USD
Profitto lordo:
1 055.48 USD (102 404 pips)
Perdita lorda:
-657.87 USD (65 946 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (119.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
119.68 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
34.26%
Massimo carico di deposito:
6.84%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.70
Long Trade:
119 (45.25%)
Short Trade:
144 (54.75%)
Fattore di profitto:
1.60
Profitto previsto:
1.51 USD
Profitto medio:
5.67 USD
Perdita media:
-8.54 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-147.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-147.02 USD (14)
Crescita mensile:
14.76%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
147.02 USD (10.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.28% (147.02 USD)
Per equità:
10.76% (117.87 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 262
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 369
archived 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 36K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.80 USD
Worst Trade: -14 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +119.68 USD
Massima perdita consecutiva: -147.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 più
Auto Trade EA RTP adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA RTP meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


Non ci sono recensioni
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Share of trading days is too low
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 13:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 13:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 21:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 21:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 21:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
