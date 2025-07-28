- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|260
|archived
|1
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|351
|archived
|29
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|35K
|archived
|0
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
|
Exness-Real29
|0.00 × 7
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Auto Trade EA RTP adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.
Fitur unggulan Auto Trade EA RTP meliputi:
-
Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.
-
Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.
-
Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.
-
Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.
-
Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.
EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.
