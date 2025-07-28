SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA RTP VIP signal
Aris Al Ansori

EA RTP VIP signal

Aris Al Ansori
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 36 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
FBS-Real-7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
261
Bénéfice trades:
184 (70.49%)
Perte trades:
77 (29.50%)
Meilleure transaction:
28.80 USD
Pire transaction:
-13.61 USD
Bénéfice brut:
1 037.40 USD (100 598 pips)
Perte brute:
-657.87 USD (65 946 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (119.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
119.68 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
34.26%
Charge de dépôt maximale:
6.84%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
119 (45.59%)
Courts trades:
142 (54.41%)
Facteur de profit:
1.58
Rendement attendu:
1.45 USD
Bénéfice moyen:
5.64 USD
Perte moyenne:
-8.54 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-147.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-147.02 USD (14)
Croissance mensuelle:
13.27%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
147.02 USD (10.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.28% (147.02 USD)
Par fonds propres:
10.76% (117.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 260
archived 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 351
archived 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.80 USD
Pire transaction: -14 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +119.68 USD
Perte consécutive maximale: -147.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real2
0.00 × 6
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Exness-Real29
0.00 × 7
Exness-Real4
0.00 × 7
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 4
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
133 plus...
Auto Trade EA RTP adalah Expert Advisor (EA) canggih yang dirancang untuk membantu trader dalam melakukan perdagangan otomatis di pasar forex. Dengan algoritma yang telah teruji, EA ini mampu menganalisis pergerakan pasar secara real-time dan mengeksekusi transaksi dengan presisi tinggi berdasarkan parameter yang telah ditentukan.

Fitur unggulan Auto Trade EA RTP meliputi:

  • Strategi trading adaptif dengan manajemen risiko yang optimal.

  • Hidden SL TP secara otomatis dengan RR sangat ketat.

  • Sistem otomatis sepenuhnya tanpa perlu intervensi manual.

  • Kompatibel dengan berbagai pair mata uang utama.

  • Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman.

EA ini telah diuji pada kondisi pasar yang beragam dan memberikan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Dengan menggunakan Auto Trade EA RTP, Anda dapat meningkatkan efisiensi trading dan memaksimalkan potensi profit secara otomatis.


Aucun avis
2025.09.09 00:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 16:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.30 14:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.30 01:42
Share of trading days is too low
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.29 13:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 13:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 21:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.28 21:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.28 21:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
EA RTP VIP signal
36 USD par mois
38%
0
0
USD
1.4K
USD
13
99%
261
70%
34%
1.57
1.45
USD
11%
1:500
