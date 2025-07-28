- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
118 (48.16%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (51.84%)
En iyi işlem:
10.19 USD
En kötü işlem:
-7.52 USD
Brüt kâr:
310.53 USD (38 346 pips)
Brüt zarar:
-255.98 USD (30 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
51.81%
Maks. mevduat yükü:
60.77%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
117 (47.76%)
Satış işlemleri:
128 (52.24%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-2.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-12.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.57 USD (7)
Aylık büyüme:
32.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.23 USD
Maksimum:
59.43 USD (63.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.90% (59.43 USD)
Varlığa göre:
12.12% (6.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|USDJPY
|31
|EURUSD
|27
|GBPAUD
|24
|EURCAD
|21
|CADJPY
|19
|AUDUSD
|17
|USDCHF
|17
|USDCAD
|16
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|10
|EURUSD
|10
|GBPAUD
|12
|EURCAD
|5
|CADJPY
|12
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|21
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|-6
|AUDJPY
|-5
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|-6
|AUDCHF
|-2
|EURJPY
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|1.1K
|GBPAUD
|2.1K
|EURCAD
|815
|CADJPY
|1.9K
|AUDUSD
|231
|USDCHF
|1.7K
|USDCAD
|404
|AUDCAD
|-743
|AUDJPY
|-633
|NZDUSD
|-137
|EURAUD
|-885
|AUDCHF
|-127
|EURJPY
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.19 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +20.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.47 × 33692
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.56 × 9291
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 299
|
Exness-Real9
|0.86 × 311
|
ICMarketsSC-Live03
|0.95 × 1177
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.18 × 779
Best THE Best. No comment.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
99%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
10
0%
245
48%
52%
1.21
0.22
USD
USD
62%
1:500