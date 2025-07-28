SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Best the Best
Sergey Gerasimov

Best the Best

Sergey Gerasimov
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 99%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
245
Kârla kapanan işlemler:
118 (48.16%)
Zararla kapanan işlemler:
127 (51.84%)
En iyi işlem:
10.19 USD
En kötü işlem:
-7.52 USD
Brüt kâr:
310.53 USD (38 346 pips)
Brüt zarar:
-255.98 USD (30 648 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
35.44 USD (7)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
51.81%
Maks. mevduat yükü:
60.77%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
117 (47.76%)
Satış işlemleri:
128 (52.24%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-2.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-12.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.57 USD (7)
Aylık büyüme:
32.98%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.23 USD
Maksimum:
59.43 USD (63.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
61.90% (59.43 USD)
Varlığa göre:
12.12% (6.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 32
USDJPY 31
EURUSD 27
GBPAUD 24
EURCAD 21
CADJPY 19
AUDUSD 17
USDCHF 17
USDCAD 16
AUDCAD 14
AUDJPY 7
NZDUSD 7
EURAUD 5
AUDCHF 5
EURJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 10
USDJPY 10
EURUSD 10
GBPAUD 12
EURCAD 5
CADJPY 12
AUDUSD 1
USDCHF 21
USDCAD 2
AUDCAD -6
AUDJPY -5
NZDUSD -2
EURAUD -6
AUDCHF -2
EURJPY -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 1.2K
USDJPY 1.8K
EURUSD 1.1K
GBPAUD 2.1K
EURCAD 815
CADJPY 1.9K
AUDUSD 231
USDCHF 1.7K
USDCAD 404
AUDCAD -743
AUDJPY -633
NZDUSD -137
EURAUD -885
AUDCHF -127
EURJPY -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +10.19 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +20.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 33692
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.56 × 9291
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsSC-Live03
0.95 × 1177
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
MonetaMarkets-Live 6
1.18 × 779
34 daha fazla...
Best THE Best.  No comment.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.