SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Best the Best
Sergey Gerasimov

Best the Best

Sergey Gerasimov
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 99%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
118 (48.16%)
Loss Trade:
127 (51.84%)
Best Trade:
10.19 USD
Worst Trade:
-7.52 USD
Profitto lordo:
310.53 USD (38 346 pips)
Perdita lorda:
-255.98 USD (30 648 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.44 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
51.81%
Massimo carico di deposito:
60.77%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
117 (47.76%)
Short Trade:
128 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.57 USD (7)
Crescita mensile:
32.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.23 USD
Massimale:
59.43 USD (63.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.90% (59.43 USD)
Per equità:
12.12% (6.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 32
USDJPY 31
EURUSD 27
GBPAUD 24
EURCAD 21
CADJPY 19
AUDUSD 17
USDCHF 17
USDCAD 16
AUDCAD 14
AUDJPY 7
NZDUSD 7
EURAUD 5
AUDCHF 5
EURJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 10
USDJPY 10
EURUSD 10
GBPAUD 12
EURCAD 5
CADJPY 12
AUDUSD 1
USDCHF 21
USDCAD 2
AUDCAD -6
AUDJPY -5
NZDUSD -2
EURAUD -6
AUDCHF -2
EURJPY -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 1.2K
USDJPY 1.8K
EURUSD 1.1K
GBPAUD 2.1K
EURCAD 815
CADJPY 1.9K
AUDUSD 231
USDCHF 1.7K
USDCAD 404
AUDCAD -743
AUDJPY -633
NZDUSD -137
EURAUD -885
AUDCHF -127
EURJPY -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +10.19 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.16 USD
Massima perdita consecutiva: -12.87 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 33692
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.56 × 9291
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsSC-Live03
0.95 × 1177
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
MonetaMarkets-Live 6
1.18 × 779
34 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Best THE Best.  No comment.
Non ci sono recensioni
2025.10.06 06:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 20:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 20:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 17:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Best the Best
30USD al mese
99%
0
0
USD
66
USD
10
0%
245
48%
52%
1.21
0.22
USD
62%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.