- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
245
Profit Trade:
118 (48.16%)
Loss Trade:
127 (51.84%)
Best Trade:
10.19 USD
Worst Trade:
-7.52 USD
Profitto lordo:
310.53 USD (38 346 pips)
Perdita lorda:
-255.98 USD (30 648 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (20.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.44 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
51.81%
Massimo carico di deposito:
60.77%
Ultimo trade:
6 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.92
Long Trade:
117 (47.76%)
Short Trade:
128 (52.24%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-2.02 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-12.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.57 USD (7)
Crescita mensile:
32.98%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
16.23 USD
Massimale:
59.43 USD (63.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
61.90% (59.43 USD)
Per equità:
12.12% (6.68 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|USDJPY
|31
|EURUSD
|27
|GBPAUD
|24
|EURCAD
|21
|CADJPY
|19
|AUDUSD
|17
|USDCHF
|17
|USDCAD
|16
|AUDCAD
|14
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|7
|EURAUD
|5
|AUDCHF
|5
|EURJPY
|3
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|10
|USDJPY
|10
|EURUSD
|10
|GBPAUD
|12
|EURCAD
|5
|CADJPY
|12
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|21
|USDCAD
|2
|AUDCAD
|-6
|AUDJPY
|-5
|NZDUSD
|-2
|EURAUD
|-6
|AUDCHF
|-2
|EURJPY
|-8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.2K
|USDJPY
|1.8K
|EURUSD
|1.1K
|GBPAUD
|2.1K
|EURCAD
|815
|CADJPY
|1.9K
|AUDUSD
|231
|USDCHF
|1.7K
|USDCAD
|404
|AUDCAD
|-743
|AUDJPY
|-633
|NZDUSD
|-137
|EURAUD
|-885
|AUDCHF
|-127
|EURJPY
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.19 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +20.16 USD
Massima perdita consecutiva: -12.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMTrading-Real 7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
Exness-Real26
|0.00 × 7
|
XMTrading-Real 31
|0.23 × 66
|
XMTrading-Real 250
|0.23 × 107
|
XMTrading-Real 257
|0.24 × 80
|
XMTrading-Real 252
|0.25 × 244
|
XMTrading-Real 256
|0.25 × 89
|
XMTrading-Real 254
|0.25 × 327
|
XMTrading-Real 253
|0.34 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.47 × 33692
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.56 × 9291
|
DooFintech-Live 5
|0.59 × 22
|
ICMarketsSC-Live05
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.80 × 41
|
ICMarketsSC-Live19
|0.84 × 299
|
Exness-Real9
|0.86 × 311
|
ICMarketsSC-Live03
|0.95 × 1177
|
ICMarketsEU-Live17
|0.96 × 137
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.97 × 115
|
MonetaMarkets-Live 6
|1.18 × 779
Best THE Best. No comment.
Non ci sono recensioni
