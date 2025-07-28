SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Best the Best
Sergey Gerasimov

Best the Best

Sergey Gerasimov
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 99%
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
245
Bénéfice trades:
118 (48.16%)
Perte trades:
127 (51.84%)
Meilleure transaction:
10.19 USD
Pire transaction:
-7.52 USD
Bénéfice brut:
310.53 USD (38 346 pips)
Perte brute:
-255.98 USD (30 648 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (20.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
35.44 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
51.81%
Charge de dépôt maximale:
60.77%
Dernier trade:
6 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
0.92
Longs trades:
117 (47.76%)
Courts trades:
128 (52.24%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
2.63 USD
Perte moyenne:
-2.02 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-12.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.57 USD (7)
Croissance mensuelle:
32.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.23 USD
Maximal:
59.43 USD (63.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
61.90% (59.43 USD)
Par fonds propres:
12.12% (6.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 32
USDJPY 31
EURUSD 27
GBPAUD 24
EURCAD 21
CADJPY 19
AUDUSD 17
USDCHF 17
USDCAD 16
AUDCAD 14
AUDJPY 7
NZDUSD 7
EURAUD 5
AUDCHF 5
EURJPY 3
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 10
USDJPY 10
EURUSD 10
GBPAUD 12
EURCAD 5
CADJPY 12
AUDUSD 1
USDCHF 21
USDCAD 2
AUDCAD -6
AUDJPY -5
NZDUSD -2
EURAUD -6
AUDCHF -2
EURJPY -8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 1.2K
USDJPY 1.8K
EURUSD 1.1K
GBPAUD 2.1K
EURCAD 815
CADJPY 1.9K
AUDUSD 231
USDCHF 1.7K
USDCAD 404
AUDCAD -743
AUDJPY -633
NZDUSD -137
EURAUD -885
AUDCHF -127
EURJPY -1.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +10.19 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +20.16 USD
Perte consécutive maximale: -12.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 4 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMTrading-Real 7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
Exness-Real26
0.00 × 7
XMTrading-Real 31
0.23 × 66
XMTrading-Real 250
0.23 × 107
XMTrading-Real 257
0.24 × 80
XMTrading-Real 252
0.25 × 244
XMTrading-Real 256
0.25 × 89
XMTrading-Real 254
0.25 × 327
XMTrading-Real 253
0.34 × 92
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.47 × 33692
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.56 × 9291
DooFintech-Live 5
0.59 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.80 × 41
ICMarketsSC-Live19
0.84 × 299
Exness-Real9
0.86 × 311
ICMarketsSC-Live03
0.95 × 1177
ICMarketsEU-Live17
0.96 × 137
Alpari-Pro.ECN2
0.97 × 115
MonetaMarkets-Live 6
1.18 × 779
34 plus...
Best THE Best.  No comment.
Aucun avis
2025.10.06 06:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 17:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 20:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 20:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 15:27
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 20:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 20:36
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.25 20:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 17:06
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 14:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 13:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 15:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.12 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
