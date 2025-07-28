SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NZ SAFE TRADER
Ubaidillah

NZ SAFE TRADER

Ubaidillah
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
311
Kârla kapanan işlemler:
225 (72.34%)
Zararla kapanan işlemler:
86 (27.65%)
En iyi işlem:
100.22 USD
En kötü işlem:
-43.76 USD
Brüt kâr:
1 228.61 USD (2 597 598 pips)
Brüt zarar:
-490.54 USD (2 567 719 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
75 (159.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.18 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
56.43%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
64
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
4.49
Alış işlemleri:
86 (27.65%)
Satış işlemleri:
225 (72.35%)
Kâr faktörü:
2.50
Beklenen getiri:
2.37 USD
Ortalama kâr:
5.46 USD
Ortalama zarar:
-5.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-59.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-164.41 USD (6)
Aylık büyüme:
12.72%
Algo alım-satım:
57%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.28 USD
Maksimum:
164.41 USD (5.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.73% (109.60 USD)
Varlığa göre:
61.73% (1 810.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDm 209
BTCUSDm 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDm 591
BTCUSDm 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDm 26K
BTCUSDm 3.7K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.22 USD
En kötü işlem: -44 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +159.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Safe Trading System with Low Drawdown and Continuous Profit
İnceleme yok
2025.10.06 10:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
