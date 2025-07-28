SegnaliSezioni
Ubaidillah

NZ SAFE TRADER

Ubaidillah
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
311
Profit Trade:
225 (72.34%)
Loss Trade:
86 (27.65%)
Best Trade:
100.22 USD
Worst Trade:
-43.76 USD
Profitto lordo:
1 228.61 USD (2 597 598 pips)
Perdita lorda:
-490.54 USD (2 567 719 pips)
Vincite massime consecutive:
75 (159.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.18 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
56.43%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
64
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
4.49
Long Trade:
86 (27.65%)
Short Trade:
225 (72.35%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
2.37 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
-5.70 USD
Massime perdite consecutive:
40 (-59.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.41 USD (6)
Crescita mensile:
12.72%
Algo trading:
57%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.28 USD
Massimale:
164.41 USD (5.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.73% (109.60 USD)
Per equità:
61.73% (1 810.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 209
BTCUSDm 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 591
BTCUSDm 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 26K
BTCUSDm 3.7K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +100.22 USD
Worst Trade: -44 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +159.58 USD
Massima perdita consecutiva: -59.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Safe Trading System with Low Drawdown and Continuous Profit
Non ci sono recensioni
2025.10.06 10:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
