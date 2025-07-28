SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NZ SAFE TRADER
Ubaidillah

NZ SAFE TRADER

Ubaidillah
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
311
Bénéfice trades:
225 (72.34%)
Perte trades:
86 (27.65%)
Meilleure transaction:
100.22 USD
Pire transaction:
-43.76 USD
Bénéfice brut:
1 228.61 USD (2 597 598 pips)
Perte brute:
-490.54 USD (2 567 719 pips)
Gains consécutifs maximales:
75 (159.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.18 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
56.43%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.49
Longs trades:
86 (27.65%)
Courts trades:
225 (72.35%)
Facteur de profit:
2.50
Rendement attendu:
2.37 USD
Bénéfice moyen:
5.46 USD
Perte moyenne:
-5.70 USD
Pertes consécutives maximales:
40 (-59.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-164.41 USD (6)
Croissance mensuelle:
12.72%
Algo trading:
57%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8.28 USD
Maximal:
164.41 USD (5.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.73% (109.60 USD)
Par fonds propres:
61.73% (1 810.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 209
BTCUSDm 102
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 591
BTCUSDm 147
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 26K
BTCUSDm 3.7K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.22 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +159.58 USD
Perte consécutive maximale: -59.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Safe Trading System with Low Drawdown and Continuous Profit
Aucun avis
2025.10.06 10:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.03 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
No swaps are charged on the signal account
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.20 16:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.18 14:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.18 13:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 15:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 15:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.01 14:51
Share of trading days is too low
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of trades is too low
