Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 AgenaMarkets-Live 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live 0.00 × 1 PlexyTrade-Server01 0.00 × 1 SwitchMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 718 ICMarketsSC-MT5 0.53 × 4205 ForexClub-MT5 Real Server 0.78 × 385 MilliyFXGlobal-Server 0.88 × 284 DooTechnology-Live 0.88 × 563 FusionMarkets-Live 0.89 × 2661 VantageInternational-Live 5 0.91 × 35 Darwinex-Live 1.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 1.04 × 9189 RoboMarkets-ECN 1.10 × 21 Axiory-Live 1.14 × 1224 Exness-MT5Real12 1.33 × 1246 ICMarketsSC-MT5-4 1.38 × 6117 RoboForex-ECN 1.49 × 2146 ForexTimeFXTM-Live01 1.64 × 506 Exness-MT5Real3 1.81 × 495 Exness-MT5Real7 1.83 × 12 VantageInternational-Live 4 1.83 × 6 StriforLtd-Live 1.89 × 409 Tickmill-Live 1.92 × 277 67 daha fazla...