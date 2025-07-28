SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Cryptowanlanid HighG
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid HighG

Nuttapon Maneechote
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 199 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 218%
VantageInternational-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
117 (73.58%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (26.42%)
En iyi işlem:
518.05 USD
En kötü işlem:
-555.80 USD
Brüt kâr:
6 656.00 USD (59 251 pips)
Brüt zarar:
-4 833.27 USD (67 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (43.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 260.45 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
35.47%
Maks. mevduat yükü:
19.18%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
108 (67.92%)
Satış işlemleri:
51 (32.08%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
11.46 USD
Ortalama kâr:
56.89 USD
Ortalama zarar:
-115.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-217.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-686.75 USD (3)
Aylık büyüme:
34.77%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
513.83 USD
Maksimum:
1 511.61 USD (41.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.96% (1 511.61 USD)
Varlığa göre:
26.56% (284.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5K
GBPUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +518.05 USD
En kötü işlem: -556 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.29 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
AgenaMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 718
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 4205
ForexClub-MT5 Real Server
0.78 × 385
MilliyFXGlobal-Server
0.88 × 284
DooTechnology-Live
0.88 × 563
FusionMarkets-Live
0.89 × 2661
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 9189
RoboMarkets-ECN
1.10 × 21
Axiory-Live
1.14 × 1224
Exness-MT5Real12
1.33 × 1246
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 6117
RoboForex-ECN
1.49 × 2146
ForexTimeFXTM-Live01
1.64 × 506
Exness-MT5Real3
1.81 × 495
Exness-MT5Real7
1.83 × 12
VantageInternational-Live 4
1.83 × 6
StriforLtd-Live
1.89 × 409
Tickmill-Live
1.92 × 277
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.10 08:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
