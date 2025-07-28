- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
159
Kârla kapanan işlemler:
117 (73.58%)
Zararla kapanan işlemler:
42 (26.42%)
En iyi işlem:
518.05 USD
En kötü işlem:
-555.80 USD
Brüt kâr:
6 656.00 USD (59 251 pips)
Brüt zarar:
-4 833.27 USD (67 511 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (43.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 260.45 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
35.47%
Maks. mevduat yükü:
19.18%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
108 (67.92%)
Satış işlemleri:
51 (32.08%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
11.46 USD
Ortalama kâr:
56.89 USD
Ortalama zarar:
-115.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-217.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-686.75 USD (3)
Aylık büyüme:
34.77%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
513.83 USD
Maksimum:
1 511.61 USD (41.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.96% (1 511.61 USD)
Varlığa göre:
26.56% (284.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +518.05 USD
En kötü işlem: -556 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -217.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
AgenaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 718
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 4205
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.78 × 385
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.88 × 284
|
DooTechnology-Live
|0.88 × 563
|
FusionMarkets-Live
|0.89 × 2661
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 9189
|
RoboMarkets-ECN
|1.10 × 21
|
Axiory-Live
|1.14 × 1224
|
Exness-MT5Real12
|1.33 × 1246
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 6117
|
RoboForex-ECN
|1.49 × 2146
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.64 × 506
|
Exness-MT5Real3
|1.81 × 495
|
Exness-MT5Real7
|1.83 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|1.83 × 6
|
StriforLtd-Live
|1.89 × 409
|
Tickmill-Live
|1.92 × 277
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 199 USD
218%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
11
90%
159
73%
35%
1.37
11.46
USD
USD
57%
1:500