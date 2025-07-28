SignauxSections
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid HighG

Nuttapon Maneechote
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 199 USD par mois
croissance depuis 2025 218%
VantageInternational-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
159
Bénéfice trades:
117 (73.58%)
Perte trades:
42 (26.42%)
Meilleure transaction:
518.05 USD
Pire transaction:
-555.80 USD
Bénéfice brut:
6 656.00 USD (59 251 pips)
Perte brute:
-4 833.27 USD (67 511 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (43.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 260.45 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
35.47%
Charge de dépôt maximale:
19.18%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
1.21
Longs trades:
108 (67.92%)
Courts trades:
51 (32.08%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
11.46 USD
Bénéfice moyen:
56.89 USD
Perte moyenne:
-115.08 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-217.29 USD)
Perte consécutive maximale:
-686.75 USD (3)
Croissance mensuelle:
34.77%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
513.83 USD
Maximal:
1 511.61 USD (41.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.96% (1 511.61 USD)
Par fonds propres:
26.56% (284.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5K
GBPUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +518.05 USD
Pire transaction: -556 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +43.55 USD
Perte consécutive maximale: -217.29 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
AgenaMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 718
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 4205
ForexClub-MT5 Real Server
0.78 × 385
MilliyFXGlobal-Server
0.88 × 284
DooTechnology-Live
0.88 × 563
FusionMarkets-Live
0.89 × 2661
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 9189
RoboMarkets-ECN
1.10 × 21
Axiory-Live
1.14 × 1224
Exness-MT5Real12
1.33 × 1246
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 6117
RoboForex-ECN
1.49 × 2146
ForexTimeFXTM-Live01
1.64 × 506
Exness-MT5Real3
1.81 × 495
Exness-MT5Real7
1.83 × 12
VantageInternational-Live 4
1.83 × 6
StriforLtd-Live
1.89 × 409
Tickmill-Live
1.92 × 277
67 plus...
Aucun avis
2025.10.10 08:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Cryptowanlanid HighG
199 USD par mois
218%
0
0
USD
1.3K
USD
11
90%
159
73%
35%
1.37
11.46
USD
57%
1:500
Copier

