Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid HighG

Nuttapon Maneechote
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 199 USD al mese
crescita dal 2025 218%
VantageInternational-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
117 (73.58%)
Loss Trade:
42 (26.42%)
Best Trade:
518.05 USD
Worst Trade:
-555.80 USD
Profitto lordo:
6 656.00 USD (59 251 pips)
Perdita lorda:
-4 833.27 USD (67 511 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (43.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 260.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
19.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
108 (67.92%)
Short Trade:
51 (32.08%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
11.46 USD
Profitto medio:
56.89 USD
Perdita media:
-115.08 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-217.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-686.75 USD (3)
Crescita mensile:
34.77%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
513.83 USD
Massimale:
1 511.61 USD (41.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.96% (1 511.61 USD)
Per equità:
26.56% (284.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
GBPUSD -145
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5K
GBPUSD -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +518.05 USD
Worst Trade: -556 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.55 USD
Massima perdita consecutiva: -217.29 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
AgenaMarkets-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
SwitchMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 718
ICMarketsSC-MT5
0.53 × 4205
ForexClub-MT5 Real Server
0.78 × 385
MilliyFXGlobal-Server
0.88 × 284
DooTechnology-Live
0.88 × 563
FusionMarkets-Live
0.89 × 2661
VantageInternational-Live 5
0.91 × 35
Darwinex-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.04 × 9189
RoboMarkets-ECN
1.10 × 21
Axiory-Live
1.14 × 1224
Exness-MT5Real12
1.33 × 1246
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 6117
RoboForex-ECN
1.49 × 2146
ForexTimeFXTM-Live01
1.64 × 506
Exness-MT5Real3
1.81 × 495
Exness-MT5Real7
1.83 × 12
VantageInternational-Live 4
1.83 × 6
StriforLtd-Live
1.89 × 409
Tickmill-Live
1.92 × 277
67 più
Non ci sono recensioni
2025.10.10 08:16
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 13:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 15:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 03:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.04 19:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 05:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
