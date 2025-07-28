- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
159
Profit Trade:
117 (73.58%)
Loss Trade:
42 (26.42%)
Best Trade:
518.05 USD
Worst Trade:
-555.80 USD
Profitto lordo:
6 656.00 USD (59 251 pips)
Perdita lorda:
-4 833.27 USD (67 511 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (43.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 260.45 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
35.47%
Massimo carico di deposito:
19.18%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.21
Long Trade:
108 (67.92%)
Short Trade:
51 (32.08%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
11.46 USD
Profitto medio:
56.89 USD
Perdita media:
-115.08 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-217.29 USD)
Massima perdita consecutiva:
-686.75 USD (3)
Crescita mensile:
34.77%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
513.83 USD
Massimale:
1 511.61 USD (41.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.96% (1 511.61 USD)
Per equità:
26.56% (284.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|GBPUSD
|-145
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +518.05 USD
Worst Trade: -556 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.55 USD
Massima perdita consecutiva: -217.29 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
AgenaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 1
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 718
|
ICMarketsSC-MT5
|0.53 × 4205
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.78 × 385
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.88 × 284
|
DooTechnology-Live
|0.88 × 563
|
FusionMarkets-Live
|0.89 × 2661
|
VantageInternational-Live 5
|0.91 × 35
|
Darwinex-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.04 × 9189
|
RoboMarkets-ECN
|1.10 × 21
|
Axiory-Live
|1.14 × 1224
|
Exness-MT5Real12
|1.33 × 1246
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 6117
|
RoboForex-ECN
|1.49 × 2146
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.64 × 506
|
Exness-MT5Real3
|1.81 × 495
|
Exness-MT5Real7
|1.83 × 12
|
VantageInternational-Live 4
|1.83 × 6
|
StriforLtd-Live
|1.89 × 409
|
Tickmill-Live
|1.92 × 277
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
199USD al mese
218%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
11
90%
159
73%
35%
1.37
11.46
USD
USD
57%
1:500