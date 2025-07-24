SinyallerBölümler
Quan Feng

Trade456

Quan Feng
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 67%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
859
Kârla kapanan işlemler:
596 (69.38%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (30.62%)
En iyi işlem:
1 450.68 USD
En kötü işlem:
-1 620.00 USD
Brüt kâr:
74 536.62 USD (126 136 pips)
Brüt zarar:
-64 915.38 USD (112 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (4 839.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 839.29 USD (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.45%
Maks. mevduat yükü:
13.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
472 (54.95%)
Satış işlemleri:
387 (45.05%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
11.20 USD
Ortalama kâr:
125.06 USD
Ortalama zarar:
-246.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-278.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 991.71 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.54%
Yıllık tahmin:
-18.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.21 USD
Maksimum:
11 904.46 USD (36.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.89% (11 904.46 USD)
Varlığa göre:
7.04% (1 268.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 591
NZDUSD 78
EURCHF 74
EURUSD 32
EURGBP 28
CADCHF 20
AUDUSD 16
AUDCHF 12
GBPUSD 6
USDCAD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 7.2K
NZDUSD 691
EURCHF 978
EURUSD 265
EURGBP 165
CADCHF 74
AUDUSD 162
AUDCHF 181
GBPUSD 3
USDCAD 5
USDCHF -137
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.5K
NZDUSD 2.8K
EURCHF 3.7K
EURUSD 1.5K
EURGBP 953
CADCHF -453
AUDUSD 987
AUDCHF -157
GBPUSD 77
USDCAD 60
USDCHF -182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 450.68 USD
En kötü işlem: -1 620 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 839.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -278.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.19 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 15
ICMarkets-Live22
0.46 × 370
FPMarketsLLC-Live4
0.55 × 136
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 285
FusionMarkets-Demo
0.60 × 2039
ICMarketsSC-Live15
0.61 × 2410
CapitalxtendLLC-Live
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 85
VantageGlobalPrime-Live
0.93 × 204
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.93 × 364
PlexyTrade-Live
0.98 × 203
CWGMarketsSVGLtd-Live
0.99 × 71
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.03 × 700
ICMarketsEU-Live17
1.15 × 2018
EagleFX-Live
1.20 × 20
Axi-US09-Live
1.33 × 15
Exness-Real17
1.41 × 363
Tickmill-Live10
1.47 × 3654
FXCM-CADReal01
1.50 × 2
Exness-Real9
1.55 × 74
17 daha fazla...
自行参考数据
İnceleme yok
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.04% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
