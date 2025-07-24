- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
859
Kârla kapanan işlemler:
596 (69.38%)
Zararla kapanan işlemler:
263 (30.62%)
En iyi işlem:
1 450.68 USD
En kötü işlem:
-1 620.00 USD
Brüt kâr:
74 536.62 USD (126 136 pips)
Brüt zarar:
-64 915.38 USD (112 346 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (4 839.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 839.29 USD (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.45%
Maks. mevduat yükü:
13.81%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
472 (54.95%)
Satış işlemleri:
387 (45.05%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
11.20 USD
Ortalama kâr:
125.06 USD
Ortalama zarar:
-246.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-278.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 991.71 USD (4)
Aylık büyüme:
-1.54%
Yıllık tahmin:
-18.65%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.21 USD
Maksimum:
11 904.46 USD (36.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.89% (11 904.46 USD)
Varlığa göre:
7.04% (1 268.56 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|591
|NZDUSD
|78
|EURCHF
|74
|EURUSD
|32
|EURGBP
|28
|CADCHF
|20
|AUDUSD
|16
|AUDCHF
|12
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|1
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.2K
|NZDUSD
|691
|EURCHF
|978
|EURUSD
|265
|EURGBP
|165
|CADCHF
|74
|AUDUSD
|162
|AUDCHF
|181
|GBPUSD
|3
|USDCAD
|5
|USDCHF
|-137
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.5K
|NZDUSD
|2.8K
|EURCHF
|3.7K
|EURUSD
|1.5K
|EURGBP
|953
|CADCHF
|-453
|AUDUSD
|987
|AUDCHF
|-157
|GBPUSD
|77
|USDCAD
|60
|USDCHF
|-182
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 450.68 USD
En kötü işlem: -1 620 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +4 839.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -278.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.19 × 224
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live22
|0.46 × 370
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.55 × 136
|
ICMarketsSC-Live04
|0.60 × 285
|
FusionMarkets-Demo
|0.60 × 2039
|
ICMarketsSC-Live15
|0.61 × 2410
|
CapitalxtendLLC-Live
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|0.72 × 85
|
VantageGlobalPrime-Live
|0.93 × 204
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.93 × 364
|
PlexyTrade-Live
|0.98 × 203
|
CWGMarketsSVGLtd-Live
|0.99 × 71
|
FusionMarkets-Live
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.03 × 700
|
ICMarketsEU-Live17
|1.15 × 2018
|
EagleFX-Live
|1.20 × 20
|
Axi-US09-Live
|1.33 × 15
|
Exness-Real17
|1.41 × 363
|
Tickmill-Live10
|1.47 × 3654
|
FXCM-CADReal01
|1.50 × 2
|
Exness-Real9
|1.55 × 74
自行参考数据
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
67%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
52
0%
859
69%
4%
1.14
11.20
USD
USD
39%
1:500