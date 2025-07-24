SignauxSections
Quan Feng

Trade456

Quan Feng
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 66%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
846
Bénéfice trades:
587 (69.38%)
Perte trades:
259 (30.61%)
Meilleure transaction:
1 450.68 USD
Pire transaction:
-1 620.00 USD
Bénéfice brut:
74 448.57 USD (124 397 pips)
Perte brute:
-64 869.47 USD (110 536 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (4 839.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 839.29 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
4.45%
Charge de dépôt maximale:
13.81%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
103
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
472 (55.79%)
Courts trades:
374 (44.21%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
11.32 USD
Bénéfice moyen:
126.83 USD
Perte moyenne:
-250.46 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-278.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 991.71 USD (4)
Croissance mensuelle:
-1.74%
Prévision annuelle:
-21.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.21 USD
Maximal:
11 904.46 USD (36.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.89% (11 904.46 USD)
Par fonds propres:
7.04% (1 268.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 578
NZDUSD 78
EURCHF 74
EURUSD 32
EURGBP 28
CADCHF 20
AUDUSD 16
AUDCHF 12
GBPUSD 6
USDCAD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 7.2K
NZDUSD 691
EURCHF 978
EURUSD 265
EURGBP 165
CADCHF 74
AUDUSD 162
AUDCHF 181
GBPUSD 3
USDCAD 5
USDCHF -137
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 4.6K
NZDUSD 2.8K
EURCHF 3.7K
EURUSD 1.5K
EURGBP 953
CADCHF -453
AUDUSD 987
AUDCHF -157
GBPUSD 77
USDCAD 60
USDCHF -182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 450.68 USD
Pire transaction: -1 620 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +4 839.29 USD
Perte consécutive maximale: -278.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.19 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 15
ICMarkets-Live22
0.46 × 370
FPMarketsLLC-Live4
0.55 × 136
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 285
FusionMarkets-Demo
0.60 × 2039
ICMarketsSC-Live15
0.61 × 2410
CapitalxtendLLC-Live
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 85
VantageGlobalPrime-Live
0.93 × 204
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.93 × 364
PlexyTrade-Live
0.98 × 203
CWGMarketsSVGLtd-Live
0.99 × 71
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.03 × 700
ICMarketsEU-Live17
1.15 × 2018
EagleFX-Live
1.20 × 20
Axi-US09-Live
1.33 × 15
Exness-Real17
1.41 × 363
Tickmill-Live10
1.47 × 3654
FXCM-CADReal01
1.50 × 2
Exness-Real9
1.55 × 74
17 plus...
自行参考数据
Aucun avis
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.04% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.