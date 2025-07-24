SegnaliSezioni
Quan Feng

Trade456

Quan Feng
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 67%
TradeMaxGlobal-Live4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
859
Profit Trade:
596 (69.38%)
Loss Trade:
263 (30.62%)
Best Trade:
1 450.68 USD
Worst Trade:
-1 620.00 USD
Profitto lordo:
74 536.62 USD (126 136 pips)
Perdita lorda:
-64 915.38 USD (112 346 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (4 839.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 839.29 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
4.45%
Massimo carico di deposito:
13.81%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
108
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.81
Long Trade:
472 (54.95%)
Short Trade:
387 (45.05%)
Fattore di profitto:
1.15
Profitto previsto:
11.20 USD
Profitto medio:
125.06 USD
Perdita media:
-246.83 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-278.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 991.71 USD (4)
Crescita mensile:
-1.54%
Previsione annuale:
-18.65%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.21 USD
Massimale:
11 904.46 USD (36.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.89% (11 904.46 USD)
Per equità:
7.04% (1 268.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 591
NZDUSD 78
EURCHF 74
EURUSD 32
EURGBP 28
CADCHF 20
AUDUSD 16
AUDCHF 12
GBPUSD 6
USDCAD 1
USDCHF 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7.2K
NZDUSD 691
EURCHF 978
EURUSD 265
EURGBP 165
CADCHF 74
AUDUSD 162
AUDCHF 181
GBPUSD 3
USDCAD 5
USDCHF -137
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 4.5K
NZDUSD 2.8K
EURCHF 3.7K
EURUSD 1.5K
EURGBP 953
CADCHF -453
AUDUSD 987
AUDCHF -157
GBPUSD 77
USDCAD 60
USDCHF -182
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 450.68 USD
Worst Trade: -1 620 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +4 839.29 USD
Massima perdita consecutiva: -278.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
0.19 × 224
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 3
TickmillUK-Live03
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.33 × 15
ICMarkets-Live22
0.46 × 370
FPMarketsLLC-Live4
0.55 × 136
ICMarketsSC-Live04
0.60 × 285
FusionMarkets-Demo
0.60 × 2039
ICMarketsSC-Live15
0.61 × 2410
CapitalxtendLLC-Live
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live08
0.72 × 85
VantageGlobalPrime-Live
0.93 × 204
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.93 × 364
PlexyTrade-Live
0.98 × 203
CWGMarketsSVGLtd-Live
0.99 × 71
FusionMarkets-Live
1.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.03 × 700
ICMarketsEU-Live17
1.15 × 2018
EagleFX-Live
1.20 × 20
Axi-US09-Live
1.33 × 15
Exness-Real17
1.41 × 363
Tickmill-Live10
1.47 × 3654
FXCM-CADReal01
1.50 × 2
Exness-Real9
1.55 × 74
17 più
自行参考数据
Non ci sono recensioni
2025.09.22 09:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 13:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 01:55
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 3.04% of days out of 296 days of the signal's entire lifetime.
