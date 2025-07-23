SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SUNVANG_N01
Van Nhan Le

SUNVANG_N01

Van Nhan Le
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
62 (79.48%)
Zararla kapanan işlemler:
16 (20.51%)
En iyi işlem:
38.68 USD
En kötü işlem:
-27.71 USD
Brüt kâr:
380.71 USD (3 321 974 pips)
Brüt zarar:
-97.54 USD (642 124 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (152.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
152.50 USD (15)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
54.04%
Maks. mevduat yükü:
10.48%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
10.11
Alış işlemleri:
63 (80.77%)
Satış işlemleri:
15 (19.23%)
Kâr faktörü:
3.90
Beklenen getiri:
3.63 USD
Ortalama kâr:
6.14 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-9.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.01 USD (2)
Aylık büyüme:
8.44%
Yıllık tahmin:
102.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.53 USD
Maksimum:
28.01 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.26% (28.01 USD)
Varlığa göre:
23.65% (196.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 57
XAUUSD 21
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 267
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 2.7M
XAUUSD 12K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.68 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +152.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.66 USD

Chào mọi người. Chiến lược này của tôi với thuật toán dịch thuật có thời hạn. Tôi thực hiện đạt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi 1% lãi kép với số vốn là 1.000usd

Để đạt được mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi.

-         Quản lý vốn một cách hạn chế, sử dụng đòn đánh hợp lý và được tính toán khối lượng theo lệnh hợp lý.

-         Sử dụng hợp lý thời gian cho giao dịch

-         Vốn sẽ không rút ra khi về đích.

-         Tập trung vào phân tích, hiển thị, giới hạn mức độ ưu tiên cao nhất. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

------------ Chúc các bạn may mắn----------


İnceleme yok
2025.08.03 05:15 2025.08.03 05:15:30  

Chào mọi người. Chiến lược này tôi giao dịch dài hạn. Lãi suất kép tôi đặt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi này 1% tính lãi suất kép với số vốn là 1.000usd thì 365 ngày giao dịch bạn sẽ có 229.142usd. Để đạt mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi. - Quản lý vốn một cách nghiêm ngặt, sử dụng đòn bẩy hợp lý và được tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý. - Sử dụng thời gian hợp lý cho việc giao dịch - Vốn sẽ không rút ra cho tới khi về đích. - Tập trung cao độ vào phân tích, kiên trì, ưu tiên tăng trưởng dài hạn. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. ------------ Chúc các bạn may mắn-------------

2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
