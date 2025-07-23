SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SUNVANG_N01
Van Nhan Le

SUNVANG_N01

Van Nhan Le
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
78
Profit Trade:
62 (79.48%)
Loss Trade:
16 (20.51%)
Best Trade:
38.68 USD
Worst Trade:
-27.71 USD
Profitto lordo:
380.71 USD (3 321 974 pips)
Perdita lorda:
-97.54 USD (642 124 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (152.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
152.50 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
54.04%
Massimo carico di deposito:
10.48%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
10.11
Long Trade:
63 (80.77%)
Short Trade:
15 (19.23%)
Fattore di profitto:
3.90
Profitto previsto:
3.63 USD
Profitto medio:
6.14 USD
Perdita media:
-6.10 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-28.01 USD (2)
Crescita mensile:
8.44%
Previsione annuale:
102.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.53 USD
Massimale:
28.01 USD (2.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.26% (28.01 USD)
Per equità:
23.65% (196.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 57
XAUUSD 21
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 267
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 2.7M
XAUUSD 12K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.68 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +152.50 USD
Massima perdita consecutiva: -9.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
Chào mọi người. Chiến lược này của tôi với thuật toán dịch thuật có thời hạn. Tôi thực hiện đạt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi 1% lãi kép với số vốn là 1.000usd

Để đạt được mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi.

-         Quản lý vốn một cách hạn chế, sử dụng đòn đánh hợp lý và được tính toán khối lượng theo lệnh hợp lý.

-         Sử dụng hợp lý thời gian cho giao dịch

-         Vốn sẽ không rút ra khi về đích.

-         Tập trung vào phân tích, hiển thị, giới hạn mức độ ưu tiên cao nhất. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

------------ Chúc các bạn may mắn----------


Non ci sono recensioni
2025.08.03 05:15 2025.08.03 05:15:30  

Chào mọi người. Chiến lược này tôi giao dịch dài hạn. Lãi suất kép tôi đặt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi này 1% tính lãi suất kép với số vốn là 1.000usd thì 365 ngày giao dịch bạn sẽ có 229.142usd. Để đạt mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi. - Quản lý vốn một cách nghiêm ngặt, sử dụng đòn bẩy hợp lý và được tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý. - Sử dụng thời gian hợp lý cho việc giao dịch - Vốn sẽ không rút ra cho tới khi về đích. - Tập trung cao độ vào phân tích, kiên trì, ưu tiên tăng trưởng dài hạn. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. ------------ Chúc các bạn may mắn-------------

2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.