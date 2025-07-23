SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SUNVANG_N01
Van Nhan Le

SUNVANG_N01

Van Nhan Le
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 27%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
61 (79.22%)
Perte trades:
16 (20.78%)
Meilleure transaction:
38.68 USD
Pire transaction:
-27.71 USD
Bénéfice brut:
379.53 USD (3 310 172 pips)
Perte brute:
-97.54 USD (642 124 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (152.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
152.50 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
53.01%
Charge de dépôt maximale:
10.48%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
10.07
Longs trades:
62 (80.52%)
Courts trades:
15 (19.48%)
Facteur de profit:
3.89
Rendement attendu:
3.66 USD
Bénéfice moyen:
6.22 USD
Perte moyenne:
-6.10 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-9.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.01 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.88%
Prévision annuelle:
95.59%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2.53 USD
Maximal:
28.01 USD (2.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.26% (28.01 USD)
Par fonds propres:
23.65% (196.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 56
XAUUSD 21
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 266
XAUUSD 16
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 2.7M
XAUUSD 12K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.68 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +152.50 USD
Perte consécutive maximale: -9.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 524
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
Capital.com-Real
0.00 × 5
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICTrading-Live29
0.00 × 21
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ForexTime-Standard
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
62 plus...
Chào mọi người. Chiến lược này của tôi với thuật toán dịch thuật có thời hạn. Tôi thực hiện đạt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi 1% lãi kép với số vốn là 1.000usd

Để đạt được mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi.

-         Quản lý vốn một cách hạn chế, sử dụng đòn đánh hợp lý và được tính toán khối lượng theo lệnh hợp lý.

-         Sử dụng hợp lý thời gian cho giao dịch

-         Vốn sẽ không rút ra khi về đích.

-         Tập trung vào phân tích, hiển thị, giới hạn mức độ ưu tiên cao nhất. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

------------ Chúc các bạn may mắn----------


Aucun avis
2025.08.03 05:15 2025.08.03 05:15:30  

Chào mọi người. Chiến lược này tôi giao dịch dài hạn. Lãi suất kép tôi đặt mục tiêu 1% mỗi ngày trên lãi suất kép. Nếu mỗi này 1% tính lãi suất kép với số vốn là 1.000usd thì 365 ngày giao dịch bạn sẽ có 229.142usd. Để đạt mục tiêu này dựa trên phương pháp giao dịch của tôi. - Quản lý vốn một cách nghiêm ngặt, sử dụng đòn bẩy hợp lý và được tính toán khối lượng vào lệnh hợp lý. - Sử dụng thời gian hợp lý cho việc giao dịch - Vốn sẽ không rút ra cho tới khi về đích. - Tập trung cao độ vào phân tích, kiên trì, ưu tiên tăng trưởng dài hạn. Xóa bỏ ý tưởng lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. ------------ Chúc các bạn may mắn-------------

2025.07.23 11:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
