Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 5 VTindex-MT5 0.00 × 4 Exness-MT5Real7 0.06 × 36 TickmillEU-Live 0.07 × 28 RannForex-Server 0.18 × 11 Axiory-Live 0.30 × 33 GoMarkets-Live 0.31 × 16 AlpariEvrasia-Real01 0.33 × 3 ForexTimeFXTM-Live01 0.44 × 62 Exness-MT5Real9 0.48 × 27 Darwinex-Live 0.50 × 163 VTMarkets-Live 0.54 × 359 AronGroups-Server 0.57 × 7 Exness-MT5Real8 0.76 × 580 OxSecurities-Live 0.79 × 14 FxPro-MT5 Live02 0.80 × 74 CapitalPointTrading-MT5-4 0.88 × 17 DooTechnology-Live 0.90 × 300 Markets.com-Live 1.00 × 1 Exness-MT5Real12 1.00 × 59 Pepperstone-MT5-Live01 1.06 × 187 Hankotrade-Live 1.20 × 5 itexsys-Platform 1.25 × 16 GOMarketsMU-Live 1.26 × 39 StriforSVG-Live 1.32 × 60 89 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou