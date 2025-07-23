SignauxSections
AHMED MOHAMED ALY ISMAIL

Abo Hmeid 01

0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
792
Bénéfice trades:
596 (75.25%)
Perte trades:
196 (24.75%)
Meilleure transaction:
66.38 USD
Pire transaction:
-61.85 USD
Bénéfice brut:
1 526.62 USD (131 451 pips)
Perte brute:
-1 120.44 USD (22 116 pips)
Gains consécutifs maximales:
90 (148.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
148.50 USD (90)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
78.32%
Charge de dépôt maximale:
106.34%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
501
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
1.81
Longs trades:
585 (73.86%)
Courts trades:
207 (26.14%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
2.56 USD
Perte moyenne:
-5.72 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-2.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-195.84 USD (4)
Croissance mensuelle:
-0.66%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.46 USD
Maximal:
224.41 USD (14.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.64% (225.44 USD)
Par fonds propres:
33.08% (296.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 496
AUDCAD 56
EURNZD 24
GBPAUD 23
EURUSD 23
GBPNZD 18
XAUUSD 18
CHFJPY 16
GBPCAD 15
EURAUD 13
BTCUSD 11
EURCAD 10
GBPJPY 10
EURJPY 7
AUDUSD 6
GBPUSD 6
NZDJPY 5
USDCAD 4
AUDJPY 4
EURGBP 3
EURSGD 3
USDCHF 3
AUDNZD 3
AUDCHF 3
EURCHF 3
NZDCAD 3
CADJPY 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -127
AUDCAD 187
EURNZD 41
GBPAUD 53
EURUSD -146
GBPNZD 41
XAUUSD 39
CHFJPY 56
GBPCAD 37
EURAUD 39
BTCUSD 16
EURCAD 10
GBPJPY 36
EURJPY 23
AUDUSD 17
GBPUSD 32
NZDJPY -1
USDCAD 5
AUDJPY 9
EURGBP 6
EURSGD 2
USDCHF 8
AUDNZD 0
AUDCHF 4
EURCHF 3
NZDCAD -1
CADJPY 7
NZDUSD 9
GBPCHF -1
CADCHF 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 6.8K
AUDCAD 5.3K
EURNZD 270
GBPAUD 1K
EURUSD -1.1K
GBPNZD 602
XAUUSD 1.4K
CHFJPY 1.6K
GBPCAD 622
EURAUD 1.2K
BTCUSD 88K
EURCAD -325
GBPJPY 1.2K
EURJPY 807
AUDUSD 320
GBPUSD 831
NZDJPY -157
USDCAD 144
AUDJPY 319
EURGBP 137
EURSGD 54
USDCHF 151
AUDNZD 8
AUDCHF 86
EURCHF -63
NZDCAD 0
CADJPY 226
NZDUSD 190
GBPCHF -9
CADCHF 25
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.38 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 90
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +148.50 USD
Perte consécutive maximale: -2.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
0.06 × 36
TickmillEU-Live
0.07 × 28
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
Darwinex-Live
0.50 × 163
VTMarkets-Live
0.54 × 359
AronGroups-Server
0.57 × 7
Exness-MT5Real8
0.76 × 580
OxSecurities-Live
0.79 × 14
FxPro-MT5 Live02
0.80 × 74
CapitalPointTrading-MT5-4
0.88 × 17
DooTechnology-Live
0.90 × 300
Markets.com-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real12
1.00 × 59
Pepperstone-MT5-Live01
1.06 × 187
Hankotrade-Live
1.20 × 5
itexsys-Platform
1.25 × 16
GOMarketsMU-Live
1.26 × 39
StriforSVG-Live
1.32 × 60
89 plus...
Aucun avis
2025.09.25 11:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 21:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 19:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.15 12:45
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 08:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 13:27
Share of trading days is too low
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.23 04:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 04:05
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.23 04:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.23 04:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Abo Hmeid 01
30 USD par mois
45%
0
0
USD
866
USD
10
99%
792
75%
78%
1.36
0.51
USD
33%
1:500
