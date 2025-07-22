- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
448
Kârla kapanan işlemler:
400 (89.28%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (10.71%)
En iyi işlem:
7.83 USD
En kötü işlem:
-17.06 USD
Brüt kâr:
296.46 USD (40 712 pips)
Brüt zarar:
-199.04 USD (27 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (10.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.53 USD (59)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.66%
Maks. mevduat yükü:
32.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
163 (36.38%)
Satış işlemleri:
285 (63.62%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-4.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.43 USD (5)
Aylık büyüme:
11.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.43 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.56% (17.43 USD)
Varlığa göre:
49.01% (183.37 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCADm
|448
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCADm
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCADm
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.83 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok