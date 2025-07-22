SinyallerBölümler
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 NZD_CAD

Duc Thanh Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
448
Kârla kapanan işlemler:
400 (89.28%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (10.71%)
En iyi işlem:
7.83 USD
En kötü işlem:
-17.06 USD
Brüt kâr:
296.46 USD (40 712 pips)
Brüt zarar:
-199.04 USD (27 429 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (10.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.53 USD (59)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
99.66%
Maks. mevduat yükü:
32.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.59
Alış işlemleri:
163 (36.38%)
Satış işlemleri:
285 (63.62%)
Kâr faktörü:
1.49
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
0.74 USD
Ortalama zarar:
-4.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-17.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.43 USD (5)
Aylık büyüme:
11.98%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.43 USD (4.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.56% (17.43 USD)
Varlığa göre:
49.01% (183.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADm 448
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADm 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADm 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.83 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 59
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +10.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

