- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
448
Profit Trade:
400 (89.28%)
Loss Trade:
48 (10.71%)
Best Trade:
7.83 USD
Worst Trade:
-17.06 USD
Profitto lordo:
296.46 USD (40 712 pips)
Perdita lorda:
-199.04 USD (27 429 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (10.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.53 USD (59)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
99.66%
Massimo carico di deposito:
32.59%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
53
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.59
Long Trade:
163 (36.38%)
Short Trade:
285 (63.62%)
Fattore di profitto:
1.49
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
0.74 USD
Perdita media:
-4.15 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-17.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.43 USD (5)
Crescita mensile:
11.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.43 USD (4.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.56% (17.43 USD)
Per equità:
49.01% (183.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCADm
|448
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCADm
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCADm
|13K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.83 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 59
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +10.05 USD
Massima perdita consecutiva: -17.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni