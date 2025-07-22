SignauxSections
Misubi Bot 5 NZD_CAD
Duc Thanh Pham

Misubi Bot 5 NZD_CAD

Duc Thanh Pham
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 32%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
447
Bénéfice trades:
399 (89.26%)
Perte trades:
48 (10.74%)
Meilleure transaction:
7.83 USD
Pire transaction:
-17.06 USD
Bénéfice brut:
296.20 USD (40 676 pips)
Perte brute:
-199.04 USD (27 429 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (10.05 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.53 USD (59)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
99.66%
Charge de dépôt maximale:
32.59%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
5.57
Longs trades:
163 (36.47%)
Courts trades:
284 (63.53%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
0.74 USD
Perte moyenne:
-4.15 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-17.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-17.43 USD (5)
Croissance mensuelle:
12.04%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.43 USD (4.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.56% (17.43 USD)
Par fonds propres:
49.01% (183.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADm 447
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADm 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADm 13K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.83 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 59
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +10.05 USD
Perte consécutive maximale: -17.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 03:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 22:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 07:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 03:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 21:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 14:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 12:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 05:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
